От покупной комбучи отказался: выращиваю сам и зарабатываю на чайном грибе

Вырастить свой собственный чайный гриб — это не кулинария, а почти алхимия. И первый шаг к волшебству — добыть «закваску».
Не пытайтесь варить его из магазинной комбучи — процесс займёт месяцы и чаще всего проваливается. Проще всего раздобыть живой отросток («медузомицет») у знакомых или купить стартовый набор на площадках. Вам должны отдать его вместе с жидкостью, в которой он жил — это принципиально важно.
Делюсь инструкцией по разведению:
-
Подготовка. Возьмите чистую 3-литровую банку. Поместите на дно гриб-отросток с частью его родной жидкости.
-
Питательный раствор. Отдельно заварите крепкий чёрный или зелёный крупнолистовой чай (без ароматизаторов!). На 1 литр горячей воды — 2 ст. ложки заварки и 100 г сахара. Тщательно размешайте, чтобы не осталось ни одной кристаллики сахара — они могут обжечь гриб.
-
Соединение. Остудите заварку до комнатной температуры, процедите и аккуратно влейте в банку к грибу.
-
Ферментация. Накройте горлышко марлей, закрепите резинкой. Уберите в тёмное место при комнатной температуре. Забудьте о нём на 7–10 дней. Не трясите, не переставляйте.
Главные правила ухода, которые спасут вашу «медузу»
-
Кормите правильно. Для подкормки используйте только свежеприготовленный остывший сладкий чай. Никаких чаинок, остатков из чашки или сыпучего сахара прямо в банку.
-
Мойте. Каждые 2–3 недели аккуратно промывайте гриб прохладной кипячёной водой.
-
Дышит. Кислород жизненно необходим. Крышка — смерть. Только марля.
-
Следите. Если на поверхности появилась тёмная плёнка или плесень — всё, история закончилась. Гриб нужно выбросить и начать заново.
Когда настой приобретёт приятный кисло-сладкий запах и лёгкую газированность — он готов. Слейте часть жидкости через трубочку, оставив гриб в банке, и залейте новую порцию чая.
Цикл бесконечен. А ваш живой питомец будет расти и уже скоро вы сами будете продавать его другим ценителям вкусного чая. Получается, этот член семьи окупит себя и будет приносить деньги.