От покупной комбучи отказался: выращиваю сам и зарабатываю на чайном грибе

Вкуснее, без консервантов и приносит копеечку в бюджет.

Вырастить свой собственный чайный гриб — это не кулинария, а почти алхимия. И первый шаг к волшебству — добыть «закваску».

Не пытайтесь варить его из магазинной комбучи — процесс займёт месяцы и чаще всего проваливается. Проще всего раздобыть живой отросток («медузомицет») у знакомых или купить стартовый набор на площадках. Вам должны отдать его вместе с жидкостью, в которой он жил — это принципиально важно.

Делюсь инструкцией по разведению:

Подготовка. Возьмите чистую 3-литровую банку. Поместите на дно гриб-отросток с частью его родной жидкости. Питательный раствор. Отдельно заварите крепкий чёрный или зелёный крупнолистовой чай (без ароматизаторов!). На 1 литр горячей воды — 2 ст. ложки заварки и 100 г сахара. Тщательно размешайте, чтобы не осталось ни одной кристаллики сахара — они могут обжечь гриб. Соединение. Остудите заварку до комнатной температуры, процедите и аккуратно влейте в банку к грибу. Ферментация. Накройте горлышко марлей, закрепите резинкой. Уберите в тёмное место при комнатной температуре. Забудьте о нём на 7–10 дней. Не трясите, не переставляйте.

Главные правила ухода, которые спасут вашу «медузу»

Кормите правильно. Для подкормки используйте только свежеприготовленный остывший сладкий чай. Никаких чаинок, остатков из чашки или сыпучего сахара прямо в банку.

Мойте. Каждые 2–3 недели аккуратно промывайте гриб прохладной кипячёной водой.

Дышит. Кислород жизненно необходим. Крышка — смерть. Только марля.

Следите. Если на поверхности появилась тёмная плёнка или плесень — всё, история закончилась. Гриб нужно выбросить и начать заново.

Когда настой приобретёт приятный кисло-сладкий запах и лёгкую газированность — он готов. Слейте часть жидкости через трубочку, оставив гриб в банке, и залейте новую порцию чая.

Цикл бесконечен. А ваш живой питомец будет расти и уже скоро вы сами будете продавать его другим ценителям вкусного чая. Получается, этот член семьи окупит себя и будет приносить деньги.