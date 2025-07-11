От шпиля Петропавловки до Лахта Центра: как выглядел первый небоскреб Петербурга

Долгое время в Петербурге нельзя было строить ничего выше Зимнего дворца.

Санкт-Петербург — город с богатой историей и особенным архитектурным обликом. Одной из его главных черт всегда была умеренность в высоких зданиях.

Здесь нет высоких домов, похожих на нью-йоркские, но все-таки в самом начале XX века появился дом, который благодаря своему внешнему виду, претендовал на звание первого петербургского небоскреба.

Петр I и первые высоты

Когда Петр Великий в 1703 году заложил Петропавловскую крепость, она стала первым высоким зданием на новом месте. Высота ее шпиля — 122,5 метра — самая высокая на тот момент точка города.

В то время в Петербурге это была военная необходимость и символ власти.

Правила игры: ограничение высоты в XIX веке

В 1844 году Николай I ввел строгие правила, ограничивающие высоту зданий в Петербурге — они не должны были достигать высоты Зимнего дворца, то есть около 23,5 метров.

Это было сделано для того, чтобы сохранить гармоничный облик города, где дворцы, соборы и особняки созданы единым ансамблем.

Если бы не этот указ, то на Невском проспекте мог бы появиться настоящий небоскреб, как того хотела американская компания «Зингер».

В начале XX века архитектор Павел Сюзор хитро обошел ограничения — построил здание с фасадом в пределах нормы, а сверху добавил башню с большим стеклянным глобусом, который стал символом Петербурга.

Это знаменитый Дом Зингера. Его построили в 1904 году, а после революции компания уехала, а в здании открылся книжный магазин, пишет сайт Прогулки по Петербургу.

Здесь покупали книги Маршак и Алексей Толстой. Магазин работал даже в войну. А в нулевых здание отреставрировали.

Высотки советской эпохи и современности

В советское время высотное строительство Петербурга развивалось осторожно, но все же появлялись новые «высотки». Например, в 1967 году была построена первая советская высотка — гостиница «Советская».

Ленинградская телебашня 1950-х годов тоже была одним из самых высоких сооружений города до появления Лахта Центра в 2017 году.

Современный Петербург все же не Нью-Йорк, и это связано не только с историческими ограничениями, но и с особенностями грунта — город стоит на болотистой почве.

Но все же главная причина — стремление сохранить неповторимый исторический облик. Высокие здания могли бы «затмить» архитектурные жемчужины, такие как Исаакиевский собор и Зимний дворец.