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«Ф» — редкая гостья в русской литературе: кто побил рекорд Пушкина по немногословности

Опубликовано: 28 мая 2025 09:01
Пушкин. Толстой и книжные рекорды
«Ф» — редкая гостья в русской литературе: кто побил рекорд Пушкина по немногословности
Городовой ру

От рекордов длины до минимализма — самые необычные достижения российских авторов.

Русская литература славится своими шедеврами, но мало кто знает о ее необычных рекордах — от самой длинной фразы до самой немногословной поэмы. Эти достижения поражают воображение и заставляют взглянуть на литературу под новым углом.

Самая длинная фраза: кто превзошел Толстого?

Считается, что самые длинные фразы в русской литературе принадлежат Льву Толстому, однако рекордсменом в этой номинации оказался вовсе не он. Газета «Криминальный вестник Санкт-Петербурга» в 1997 году опубликовала рассказ Геннадия Голядкина «И разревусь от счастья у могилы», в котором была зафиксирована фраза, состоящая из 2669 слов, или 16 647 знаков с пробелами.

Редкая буква «Ф»: кто побил рекорд Пушкина?

Интересен тот факт, что буква «Ф» раньше использовалась только в заимствованных словах для передачи звука [ф]. Лишь потом она появилась в собственно славянских словах.

Исследователи творчества Пушкина заметили, что Александр Сергеевич использовал слова на букву «ф» крайне редко. До 2014 года рекорд «Наименьшее количество слов в поэме, в состав которых входит буква «Ф» в России» принадлежал А. С. Пушкину — в «Сказке о царе Салтане» он использовал всего одно слово, которое встречается в тексте три раза: это существительное «флот».

Но этот рекорд был побит. Дурницкий Олег Владимирович из Курска, пишущий под псевдонимом «Оскар Природин», написал «Сказку о Весточке» и употребил в ней всего один раз слово «фигура», став новым обладателем необычного рекорда.

«Да-а-а-а»: самое короткое произведение в России

Как пишет канал «Беречь речь», этим рекордом может похвастать поэт Илюбай Бактыбаев-Омский. Он написал самое короткое литературное произведение, которое еще и было опубликовано. Произведение состоит из 5 символов. Можно процитировать целиком: «Да-а-а-а».

По мнению поэта, именно это слово заставляет задуматься и предаться размышлениям о жизни. Многозначительное «да-а-а» автор часто слышал от своего отца, прошедшего через все невзгоды Великой Отечественной войны. И правда, как много смысла в этом коротеньком русском слове…

Эти книжные рекорды — не просто забавные факты, это отражение особенностей языка, стиля и творческого поиска авторов. Они показывают, что литература может быть разной — многословной и лаконичной, традиционной и экспериментальной. Главное, чтобы она заставляла читателей думать, чувствовать и открывать для себя новые горизонты.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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