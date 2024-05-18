От такой манной каши будут в восторге даже дети: три необычных рецепта

Большинство детей терпеть не могут манку, да и многие взрослые от нее тоже не в восторге. А зря, ведь благодаря высокому содержанию селена, продукт оказывает положительное влияние на сердце и сосуды. Это особенно важно для тех, кто активно занимается спортом или часто испытывает стресс.

Хорошо, что есть простые рецепты, с которым даже привереды полюбят эту кашу. Вот три способа превратить скучное блюдо в ресторанный шедевр.

Буберт из манной каши

Этот десерт представляет собой нечто среднее между классической манкой и пудингом. Для его приготовления вам понадобятся:

манка — 100 г,

молоко — 2.5 стакана,

яйца — 4 шт.,

любой ягодный сок — 100 мл,

сахар — 2 ст. л.,

цедра апельсина — 1 ч. л.,

клубника — 1-2 шт.,

соль — щепотка.

Белки взбейте миксером до пышных пиков, а желтки разотрите вместе с сахаром и цедрой апельсина.

В сотейнике вскипятите молоко. Затем добавьте к нему щепотку соли и манку. Проварите крупу в течение пары минут, затем снимите с огня и оставьте на десять минут, чтобы крупа набухла.

Аккуратно введите в манку белки и желток, перемешайте массу и разложите по креманкам. Полейте десерт ягодным соком и украсьте ягодами клубники.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Молочная манка с шоколадом и бананом

Это лакомство оценят по достоинству сладкоежки. Благодаря такой добавке блюдо станет не просто вкуснее, но и питательнее.

Вам понадобятся следующие продукты:

манка — 3 ст. л.,

молоко — 500 мл,

сахар — 2 ст. л.,

темный шоколад — 30 г,

банан — 1 шт.,

сливочное масло — 20 г.

В кипящее молоко всыпьте соль и сахар, а затем постепенно введите манку. Варите кашу четыре минуты. Затем разомните вилкой банан и добавьте его в манку вместе с маслом. После сразу снимите кашу с огня, накройте крышкой и оставьте на пять минут. Украсьте блюдо тертым шоколадом и парой кусочков банана, а после подавайте к столу.

Взбитая манка с яблочным пюре

Нежная текстура этого блюда и приятный яблочный привкус сделают кашу гораздо аппетитнее, чем если просто ее отварить. При этом времени на готовку уйдет совсем немного.

Чтобы порадовать домочадцев взбитой манкой, возьмите следующие ингредиенты:

яблочное пюре — 100 г,

манная крупа — 50 г,

молоко — 300 мл,

сахар — 2 ст. л.,

щепотка ванилина и соли.

Дождитесь, пока в кастрюле закипит молоко, после чего добавьте к нему манку и щепотку соли. Варите кашу три минуты на слабом огне. Затем добавьте все остальные ингредиенты и прогрейте содержимое еще минуту. После взбейте кашу блендером и подавайте к столу, делится рецептами портал Lafoy.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru