От такой манной каши будут в восторге даже дети: три необычных рецепта

Большинство детей терпеть не могут манку, да и многие взрослые от нее тоже не в восторге. А зря, ведь благодаря высокому содержанию селена, продукт оказывает положительное влияние на сердце и сосуды. Это особенно важно для тех, кто активно занимается спортом или часто испытывает стресс.
Хорошо, что есть простые рецепты, с которым даже привереды полюбят эту кашу. Вот три способа превратить скучное блюдо в ресторанный шедевр.
Буберт из манной каши
Этот десерт представляет собой нечто среднее между классической манкой и пудингом. Для его приготовления вам понадобятся:
- манка — 100 г,
- молоко — 2.5 стакана,
- яйца — 4 шт.,
- любой ягодный сок — 100 мл,
- сахар — 2 ст. л.,
- цедра апельсина — 1 ч. л.,
- клубника — 1-2 шт.,
- соль — щепотка.
Белки взбейте миксером до пышных пиков, а желтки разотрите вместе с сахаром и цедрой апельсина.
В сотейнике вскипятите молоко. Затем добавьте к нему щепотку соли и манку. Проварите крупу в течение пары минут, затем снимите с огня и оставьте на десять минут, чтобы крупа набухла.
Аккуратно введите в манку белки и желток, перемешайте массу и разложите по креманкам. Полейте десерт ягодным соком и украсьте ягодами клубники.
Молочная манка с шоколадом и бананом
Это лакомство оценят по достоинству сладкоежки. Благодаря такой добавке блюдо станет не просто вкуснее, но и питательнее.
Вам понадобятся следующие продукты:
- манка — 3 ст. л.,
- молоко — 500 мл,
- сахар — 2 ст. л.,
- темный шоколад — 30 г,
- банан — 1 шт.,
- сливочное масло — 20 г.
В кипящее молоко всыпьте соль и сахар, а затем постепенно введите манку. Варите кашу четыре минуты. Затем разомните вилкой банан и добавьте его в манку вместе с маслом. После сразу снимите кашу с огня, накройте крышкой и оставьте на пять минут. Украсьте блюдо тертым шоколадом и парой кусочков банана, а после подавайте к столу.
Взбитая манка с яблочным пюре
Нежная текстура этого блюда и приятный яблочный привкус сделают кашу гораздо аппетитнее, чем если просто ее отварить. При этом времени на готовку уйдет совсем немного.
Чтобы порадовать домочадцев взбитой манкой, возьмите следующие ингредиенты:
- яблочное пюре — 100 г,
- манная крупа — 50 г,
- молоко — 300 мл,
- сахар — 2 ст. л.,
- щепотка ванилина и соли.
Дождитесь, пока в кастрюле закипит молоко, после чего добавьте к нему манку и щепотку соли. Варите кашу три минуты на слабом огне. Затем добавьте все остальные ингредиенты и прогрейте содержимое еще минуту. После взбейте кашу блендером и подавайте к столу, делится рецептами портал Lafoy.
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru