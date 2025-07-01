Депрессия за рулем: почему теперь душевное растройство официальный повод для лишения прав

Заболевание должно быть подтверждено на комиссии, а не просто на приеме врача.

С сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила, которые могут привести к лишению водительских прав у людей с диагнозом депрессии.

Речь идет не о просто плохом настроении, а о конкретных медицинских состояниях, которые официально признаны в международной классификации болезней.

Согласно этим правилам, управлять автомобилем запрещено при диагнозах «депрессивный эпизод» и «рекуррентное депрессивное расстройство», сообщает Москва 24.

При этом другие формы депрессии, например, «депрессивное расстройство поведения», не считаются противопоказанием к вождению.

Как будут проверять психическое здоровье водителей?

Если человек проходит обязательный медицинский осмотр для получения или замены водительских прав, врачи будут обращать внимание на наличие этих диагнозов.

Если перечисленные состояния будут подтверждены, то водитель может быть лишен права управления автомобилем.

Если диагноз поставлен вне медкомиссии — например, на обычном приеме у психотерапевта или невролога — это не повлияет на водительское удостоверение.

Почему депрессия мешает безопасному вождению?

Дело в том, что эти состояния могут влиять на концентрацию, реакцию и способность принимать быстрые решения — все это критично для безопасности на дороге.

Кроме того, многие антидепрессанты, которые назначают при этих расстройствах, могут снижать внимание и замедлять реакции. В инструкциях к таким препаратам часто есть предупреждения о том, что во время их приема лучше не садиться за руль.

Поэтому даже если формально права не лишают, садиться за руль под действием некоторых лекарств опасно.

Лишение прав по медицинским показаниям — не новинка

По закону водитель может потерять права по трем причинам: истек срок действия удостоверения, выявлены медицинские противопоказания или по решению суда.

Теперь депрессия с определенными диагнозами официально включена в список таких противопоказаний.

Реакция общественности

Новые правила вызвали активное обсуждение в обществе. С одной стороны, это шаг к повышению безопасности на дорогах, ведь психическое здоровье водителя напрямую влияет на его способность управлять автомобилем.

С другой — возникает вопрос о точности диагноза, ведь депрессия — сложное и многогранное состояние, и не всегда легко определить, насколько она мешает вождению.