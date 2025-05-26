«Застрял где-то в Средиземье и Безвременье»: как выглядит «Ведьмин дом» в Выборге и как там живут люди

Ведьминый дом (дом-утюг) — жилое здание в Выборге, расположенное на углу улиц Южный Вал и Выборгской в центре города. Этот необычный дом, окутанный легендами и мифами, привлекает туристов со всего мира. Но каково это — жить в этом месте, в этом доме, полном истории и тайн?

Архитектурное чудо: неоготика и модерн в одном флаконе

Дом построен в 1898 году по проекту архитектора Эдуарда Диппеля. Изначально он принадлежал акционерному обществу «Торкель» и использовался как доходный дом. Здание состоит из трехэтажного и четырехэтажного корпусов в духе неоготики с элементами модерна.

Архитектурный стиль дома придает ему особую привлекательность.

Особенности архитектуры: от башни до треугольных фронтонов

Острый угол оформлен в виде башни с островерхим покрытием. Прямоугольный эркер на уровне второго и третьего этажей. Балконы с ажурными решетками и три треугольных фронтона над крышей главного фасада, окаймленные рустом. Стены, обращенные во двор, лишены украшений.

Эти детали делают дом узнаваемым и неповторимым.

Легенды «Ведьминого дома»: от шумных скандалов до оккультных ритуалов

Существует несколько легенд, объясняющих происхождение прозвища «ведьмин дом». Одна из них гласит, что в этом доме жили только женщины, которые постоянно ссорились, и их шумные скандалы напоминали шабаш ведьм.

Другая легенда связана с именем богатой вдовы, которая владела домом в начале XX века. Говорят, что она увлекалась оккультными науками и проводила в доме странные ритуалы. Эти мистические истории добавляют дому загадочности и привлекательности.

Современность и Безвременье: между прошлым и настоящим

Как пишет «Душевный шагомер», сейчас дом выглядит загадочно и мрачно. Современность выдают только припаркованные «железные кони», спутниковые тарелки, пластиковые окна и всякие таблички типа «не курить». В остальном дом застрял где-то в Средиземье и Безвременье.

А еще таблица с просьбой не подниматься по лестницам, которые находятся с внешней столоны дома. Выглядят они не особо надежно.

Сочетание исторического облика и современных элементов создает особую атмосферу.

Магазины, жилье и война: история дома в XX веке

Изначально на первом этаже Доходного дома акционерного общества «Торкель» размещались магазины, предприятия общественного питания и конторы с отдельными входами, а верхние этажи были предназначены для жилья.

Во время Великой Отечественной войны дом получил повреждения, в 1952 году его было решено хорошенько отремонтировать. Дом пережил разные эпохи и события, оставившие свой след в его облике.

В ходе ремонта была утрачена высокая крыша сложной конфигурации с чердачными помещениями, ее заменили плоской кровлей. Силуэт «дома-утюга» со скошенным углом сильно упростился, он стал казаться плоским, получив прозвище «Ведьмин дом».

Последний капитальный ремонт с перепланировкой был в 1970-х: в квартирах были разобраны печи и камины и оборудованы ванные комнаты.

Этот необычный дом на Южном валу горожане наградили массой разных прозвищ: «Карточный домик», «Утюг», «Дом без стены».

Звуки Ведьминого дома: от Boney M до Гарика Сукачева

Некоторые туристы рассказывают о мистических явлениях, происходящих в доме.

«И во время нашего проживания радио само переключилось с песни Boney M. про Распутина на хит Гарика Сукачева «Моя бабушка курит трубку», — пишут в социальных сетях.

Сейчас этот дом стал местом паломничества у туристов. Там очень активно сдаются комнаты и апартаменты. Так что жизнь в доме кипит. В среднем стоимость апартаментов за ночь составляет от 5 тысяч рублей.