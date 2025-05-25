Неофициальный Петербург: знакомые места и их необычные имена

Петербург глазами местных жителей особенный город, где у каждого места есть свое прозвище и история.

Санкт-Петербург — город с богатой историей, красивой архитектурой и своим особым языком. Местные жители называют районы и улицы так, что у приезжих случает ступор. Но именно в этих словах живет душа города и немного юмора, конечно.

Особые названия районов, которые поймут только настоящие петербуржцы

Петербург — город на воде, и местные названия часто связаны с формой местности или историей. Вот несколько примеров:

Васька — это не котенок, а Васильевский остров. Если скажете «Васька», все поймут, что вы свой в доску. Стрелка — острый мыс на том же острове. Название простое, но звучит так, будто там можно стрелять из лука. На самом деле там просто красивые биржа и маяки.

Катькин садик — звучит как детский уголок, но на самом деле это старое название района. Если скажете «пойдем в Катькин садик», петербуржцы подумают, что вы хотите прогуляться по Екатерининскому скверу, а не на детскую площадку.

Вантус — это не имя супергероя, так называют Большой Обуховский мост. Мост вантовый, то есть с тросами, и не разводится. Если скажете «перейдем через Вантус», вас поймут без проблем. Большой дом — здание УФСБ, пишет Петербург Центр. Местные шутят, что туда лучше не попадать без приглашения, иначе можно остаться на чай с «дядьками в погонах» надолго.

Почему Петербург — это «Питер»?

Официально город — Санкт-Петербург, но в разговоре почти всегда говорят «Питер». Это как если бы вы звали своего друга Александром, а он на самом деле Саня — проще и душевнее. «Питер» звучит коротко, по-домашнему, и сразу понятно, что человек в теме.

Однако пошло такое душевное название города неспроста. Изначально Петропавловскую крепость император Петр I назвал Санкт-Питер-Бурх — «город святого Петра» в переводе с голландского языка. Именно так и пришло простое имя Питер.

Кроме того, у Петербурга есть много прозвищ:

Северная Венеция — потому что каналов и мостов тут больше, чем в итальянском оригинале. Только гондолы заменили на катера и лодки с рыбаками.

Город белых ночей — когда ночь почти не наступает, и вы думаете, что забыли выключить свет.

Колыбель революций — место, где история вершилась так часто, что иногда кажется, что даже у фонарных столбов есть своя политическая позиция.