От высоты небоскреба до глубин подземки: где найти неэрмитажный Петербург

Если вы приехали в Петербург, а на улице дождь, не обязательно идти в Эрмитаж, есть много других интересных мест.

Все привыкли, что Петербург — это Эрмитаж, Петропавловская крепость и Петергоф, но в Северной столице масса мест, где можно интересно провести время, даже если за окном дождь. Так куда же отправиться, если не по протоптанным туристами дорожкам? Рассказываем про интересные локации.

Академия художеств — вдохновение и творчество

На Университетской улице находится Академия художеств — место, где живет искусство в самых разных его проявлениях. Здесь часто проходят выставки работ студентов и преподавателей, а также современных художников. Это отличный вариант для тех, кто хочет увидеть свежие идеи и почувствовать дух творческого процесса. Режим работы лучше уточнять заранее, чтобы не попасть в закрытый день.

Смотровая площадка Лахта Центра — город с высоты птичьего полета

Если хочется увидеть Петербург с необычного ракурса, отправляйтесь на смотровую площадку Лахта Центра — самого высокого здания Европы. Она расположена на 83-86 этажах, примерно на высоте 365 метров. Отсюда открывается потрясающий панорамный вид на город, Финский залив и окрестности. Билеты лучше покупать заранее, потому что места быстро раскупаются.

Музей Фаберже — мир роскоши и ювелирного искусства

Одно из самых ярких и необычных мест Петербурга — Музей Фаберже на набережной реки Фонтанки. Здесь собрана крупнейшая в мире коллекция работ Карла Фаберже, включая знаменитые пасхальные яйца, украшения и другие шедевры ювелирного искусства конца XIX — начала XX века.

В музее можно заказать индивидуальную экскурсию с гидом, который расскажет не только о самих экспонатах, но и о жизни и работе ювелира, а также о том, как его мастерская стала поставщиком подарков для императорской семьи. Билеты лучше покупать онлайн, так как количество посетителей на сеанс ограничено. Также в музее есть аудиогиды на нескольких языках, что удобно для самостоятельного осмотра.

Музей петербургского метрополитена — подземный мир города

Это место находится на Васильевском острове. Музей был создан в 1980 году к 25-летию ленинградского метро и первоначально располагался в депо «Автово». К 50-летию метро в 2005 году он переехал в новое, просторное здание недалеко от станции «Приморская». Сегодня это интерактивный центр, где можно не просто посмотреть экспонаты, а буквально погрузиться в атмосферу работы метро.

В музее представлены уникальные документы, фотографии, инструменты и оборудование, а также кубки, жетоны и другие артефакты. Особое внимание привлекает кабина машиниста в натуральную величину — дверь в нее всегда открыта, и каждый посетитель может почувствовать себя настоящим машинистом. Есть также макет из нескольких вагонов 1960-х годов, которые движутся по миниатюрному тоннелю, а в залах воссозданы рабочие места дежурной по станции и другие детали метро, передает Культура.рф.

Все эти места — отличный способ провести время в Петербурге, когда погода не располагает к прогулкам по улицам и паркам. Они позволят вам увидеть город с разных сторон — от классического искусства до современного, от высоты небоскреба до глубин подземки.