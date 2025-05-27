Трагедия на Комендантском: что случилось в истории Петербурга 27 мая

Почему в первый день Недели авиации погиб летчик Смит и что написал Александр Блок в память о нем?

27 мая — дата, навсегда вписанная в историю Санкт-Петербурга. В этот день произошли знаковые события, оказавшие огромное влияние на развитие города. Рассмотрим некоторые из них.

1703: закладка Петропавловской крепости

В 1703 года на Заячьем острове состоялась закладка крепости, таким образом было положено начало Санкт-Петербургу. Изначально крепость называлась Занхт-Питер-Бурх, а возглавил строительство сподвижник царя Александр Меншиков.

Многие историки считают, что первоначальный проект собственноручно начертил Петр I, а математическую часть осуществил французский инженер Жозеф Ламбер де Герен. Создание крепости — результат совместных усилий российских и иностранных специалистов.

В 1924 году в крепости был открыт музей, а с 1993 года она считается историко-культурным заповедником.

Спустя сто лет император Александр I провел торжественное празднование векового юбилея Санкт-Петербурга. А еще через сто лет, в 1903 году, торжественно отмечался 200-летний юбилей столицы. 27 мая в 8 часов утра пушечные выстрелы из Петропавловской крепости возвестили население города о наступлении торжественного дня.

На галере, стоявшей против Зимнего дворца, взвился флаг и раздались звуки исторического петровского марша. Трехсотлетие Санкт-Петербурга застало нынешнее поколение. Оно было с размахом отмечено в 2003 году.

Кстати, бастионы крепости до сих пор сохранили названия в честь Петра I и его соратников, которые управляли строительством: Государев, Меншиков, Головкин, Зотов, Трубецкой и Нарышкин.

1829: перестройка мостов

В 1829 году началась перестройка Мало-Конюшенного и Театрального мостов (раньше он назывался Первоконюшенный). Работами занялся военный инженер Вильгельм фон Треттер, принимавший участие в строительстве Каменноостровского и Исаакиевского понтонного мостов, а также цепных Пантелеймоновского и Египетского мостов. Развитие инфраструктуры города играло важную роль в его развитии.

Интересно, что в 1825 году фон Треттер создал проект ограды Летнего сада с тремя триумфальными воротами, но задумка архитектора так и осталась на бумаге.

1911: трагедия на Комендантском аэродроме

В первый день Недели авиации на Комендантском аэродроме разбился самолет летчика В. Ф. Смита; летчик погиб. Свидетелем его гибели, в числе сотен зрителей, был Александр Блок; позже он написал стихотворение «Авиатор», в черновике посвященное памяти Смита.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», эта трагедия стала частью истории российской авиации.

1921: голландская селедка в Петрограде

В 1921 году впервые после начала гражданской войны в Петроград пришло иностранное коммерческое судно. Это был голландский «Александр Польден». Он привез из Великобритании шесть тысяч бочек с селедкой.

В те дни «Красная газета» писала:

«Итак, Петроград — это окно в Европу, которое оставалось в течение 7 лет заколоченным, снова стал принимать иностранные флаги… Блокада прорвана, не на словах, а на деле».

Восстановление международных связей — важный шаг в развитии города.

27 мая — день, наполненный значимыми событиями в истории Санкт-Петербурга. От основания города до прорыва блокады — эти события оставили неизгладимый след в его культуре и развитии. В этот день мы вспоминаем о прошлом и смотрим в будущее.