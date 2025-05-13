Отменяли, отмечали неофициально и возрождали: как праздник «Алые паруса» появился в Петербурге

В Северной столице с нетерпением ждут самого важного события лета — это мероприятие, которое объединяет всех бывших школьников.

Праздник «Алые паруса» — это одна из самых ярких и трогательных традиций Санкт-Петербурга, которая уже давно вышла за рамки просто городского события и стала настоящим символом надежды и мечты для выпускников по всей России. Рассказываем об истоках мероприятия и какие испытания он прошел.

Откуда взялись «Алые паруса»?

Все началось в далёком 1968 году. Тогда в Ленинграде решили устроить праздник в честь выпускников школ и вузов — молодых людей, которые заканчивают учебу и делают первые шаги во взрослую жизнь. Идея принадлежала Александру Клейнману-Орлеанскому, который хотел создать что-то особенное, чтобы отметить этот важный этап.

Название праздник получил по мотивам знаменитой повести Александра Грина «Алые паруса». В ней главный символ — корабль с алыми парусами, который олицетворяет исполнение самой заветной мечты героини Ассоль.

Первый праздник прошел 28 июня 1968 года и сразу же произвел фурор: по Неве прошел парад судов с алыми парусами, а на берегах города устроили концерты и фейерверки. С тех пор «Алые паруса» стали ежегодной традицией, которая собирала тысячи выпускников и их родителей, а также жителей и гостей города, сообщает Петербург Центр.

Как менялся праздник с годами?

В первые годы это было относительно скромное мероприятие, но со временем праздник превратился в настоящее театрализованное шоу с главным сюжетом о девушке Ассоль, которая ждет свой корабль с алыми парусами

Интересно, что в 1979 году праздник отменили из-за опасений властей по поводу большого скопления молодежи в городе. Однако традиция не исчезла совсем — в Сестрорецке и некоторых других местах «Алые паруса» продолжали отмечать неофициально до начала 1990-х.

Возрождение праздника произошло в 2005 году, когда он приобрел современный масштаб — теперь это мультимедийное шоу с участием известных артистов, концертом на Дворцовой площади и грандиозным проходом брига «Россия» с алыми парусами по Неве.

Что происходит на празднике сегодня?

Современные «Алые паруса» проходят в самую романтичную пору белых ночей, в конце июня. Вечером на Дворцовой площади начинается концерт с участием популярных российских исполнителей.

После полуночи начинается главное событие — выход брига «Россия» с алыми парусами на Неву. Корабль идет по маршруту от набережной Лейтенанта Шмидта до Троицкого моста и обратно, проходя мимо главных достопримечательностей Петербурга. Все это сопровождается световыми эффектами, музыкой и фейерверками, создавая волшебную атмосферу.

Этот праздник — не просто развлечение. Он глубоко связан с историей города и его культурой. Александр Грин, автор повести, имел связь с Петербургом, где жил и даже был арестован.

Что ждать в 2025 году?

В 2025 году праздник запланирован на ночь с 28 на 29 июня. Программа будет традиционной: концерт на Дворцовой площади с выступлениями известных артистов, затем водно-пиротехническое шоу и выход брига «Россия» с алыми парусами по Неве.