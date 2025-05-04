Отпустит грехи онлайн? Стоит ли пользоваться услугами цифрового исповедника, ответил священник

В Санкт-Петербурге в лютеранской церкви Ингрии на Невском проспекте появилась необычная и современная услуга — автомат для самопроверки на грехи. Эта идея кажется одновременно забавной и полезной, особенно для тех, кто хочет задуматься о своей душе, но не всегда готов идти на исповедь или просто не знает, с чего начать.

Что это за автомат и как он работает?

Аппарат установлен в церкви Аннекирхе — одном из старейших лютеранских храмов Петербурга с богатой историей, который находится недалеко от метро Чернышевская. Любой желающий может подойти и пройти небольшой тест, отвечая на вопросы о своих поступках и мыслях. В списке — самые разные грехи: от тщеславия и лжи до более серьезных, как аборты, наркотики или неверие в Бога. Автомат анализирует ответы и выдает результат — какие заповеди, по мнению Библии, были нарушены, а также условно отпустит грехи.

Иерей Андрей Постернак рассказал порталу «Городовой», противоречит ли такой способ исповедоваться вере.

«В Русской Православной Церкви не существует исповеди дистанционной, потому что таинство предусматривает присутствие и священника, и человека в личном общении, в совместном, во время которого священник накладывает на голову человека епитрахиль, часть священнической одежды, и читает специальную разрешительную молитву», — объясняет священник.

По его словам, молитва читается и перед тем, как начинается исповедь, а сам человек должен лично священнику назвать грехи.

«Другой вопрос, что, конечно, если человек не может выйти из дома, он может позвонить, уточнить, какую-то духовную беседу по телефону со священником иметь, но все-таки эта духовная беседа не может заменить то церковное таинство, которое должно происходить. Понятно, что оно может происходить не обязательно в храме, но при личном общении человека со священником», — отмечает отец Андрей.

Так что автомат в церкви — это своего рода тест, но никак не исповедь. Однако так человек сможет задуматься о тех поступках, которые совершил.