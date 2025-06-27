«Дикий Алтай» для избранных: почему восхитительные пейзажи не компенсируют плохой сервис

Российский путешественник поделился своими впечатлениями об отдыхе на Алтае, раскрыв неприглядную сторону туристического направления.
Шокирующие цены: Алтай — не для экономных?
«Первое, что шокирует любого, кто решит махнуть на Алтай, — это цены. Нет, серьезно: билеты туда-обратно из Москвы стоят 40–50 тысяч рублей с человека, бывает и дороже до 100 тысяч на круг», — цитирует автора блога «Лента».
Цену путешественник указал за одного человека. Да, туда и обратно.
«Это, чтобы вы понимали, уровень перелета в Марокко, Гоа, Вьетнам или Таиланд с багажом», — пишет он.
Сервис «по-советски»: Комфорт под вопросом
По словам автора, туристу на Алтае не стоит ждать высокого уровня комфорта и хорошего обслуживания.
«Уровень сервиса — советская турбаза, только по ценам XXI века», — предупредил он.
«Культура гостеприимства отсутствует»: О чем умолчали туроператоры?
Также россиянин отметил, что цены в этом туристическом регионе очень высокие: это касается стоимости авиаперелетов, размещения и экскурсий.
«Многие местные в сезон задирают цены на жилье, экскурсии, даже на простые продукты. Культура гостеприимства в большинстве случаев отсутствует», — рассказал он.
Для кого Алтай — рай, а для кого — разочарование?
Блогер заключил, что Алтай понравится людям, которые готовы терпеть бытовой дискомфорт ради потрясающих видов.
Кроме того, направление оценят любители пеших походов — там они смогут найти дикие, неизведанные места.
Похоже, Алтай — это направление для тех, кто готов заплатить высокую цену за красоту природы и смириться с недостатками сервиса.