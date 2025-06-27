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«Дикий Алтай» для избранных: почему восхитительные пейзажи не компенсируют плохой сервис

Опубликовано: 27 июня 2025 10:02
Алтай не для всех
«Дикий Алтай» для избранных: почему восхитительные пейзажи не компенсируют плохой сервис
globallookpress/ Maria Vashchuk

Почему отдых на Алтае может разочаровать даже бывалого туриста?

Российский путешественник поделился своими впечатлениями об отдыхе на Алтае, раскрыв неприглядную сторону туристического направления.

Шокирующие цены: Алтай — не для экономных?

«Первое, что шокирует любого, кто решит махнуть на Алтай, — это цены. Нет, серьезно: билеты туда-обратно из Москвы стоят 40–50 тысяч рублей с человека, бывает и дороже до 100 тысяч на круг», — цитирует автора блога «Лента».

Цену путешественник указал за одного человека. Да, туда и обратно.

«Это, чтобы вы понимали, уровень перелета в Марокко, Гоа, Вьетнам или Таиланд с багажом», — пишет он.

Сервис «по-советски»: Комфорт под вопросом

По словам автора, туристу на Алтае не стоит ждать высокого уровня комфорта и хорошего обслуживания.

«Уровень сервиса — советская турбаза, только по ценам XXI века», — предупредил он.

«Культура гостеприимства отсутствует»: О чем умолчали туроператоры?

Также россиянин отметил, что цены в этом туристическом регионе очень высокие: это касается стоимости авиаперелетов, размещения и экскурсий.

«Многие местные в сезон задирают цены на жилье, экскурсии, даже на простые продукты. Культура гостеприимства в большинстве случаев отсутствует», — рассказал он.

Для кого Алтай — рай, а для кого — разочарование?

Блогер заключил, что Алтай понравится людям, которые готовы терпеть бытовой дискомфорт ради потрясающих видов.

Кроме того, направление оценят любители пеших походов — там они смогут найти дикие, неизведанные места.

Похоже, Алтай — это направление для тех, кто готов заплатить высокую цену за красоту природы и смириться с недостатками сервиса.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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