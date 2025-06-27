«Дикий Алтай» для избранных: почему восхитительные пейзажи не компенсируют плохой сервис

Российский путешественник поделился своими впечатлениями об отдыхе на Алтае, раскрыв неприглядную сторону туристического направления.

«Первое, что шокирует любого, кто решит махнуть на Алтай, — это цены. Нет, серьезно: билеты туда-обратно из Москвы стоят 40–50 тысяч рублей с человека, бывает и дороже до 100 тысяч на круг», — цитирует автора блога «Лента».