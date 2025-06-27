Исторический квартал для чиновников: как старинные особняки в Гатчине превратятся в правительственные здания

Во сколько обойдется трансформация Гатчины в новую столицу Ленобласти?

В ближайшее десятилетие на развитие Гатчины как столицы Ленинградской области планируется направить порядка 35–40 млрд рублей.

Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко на пресс-брифинге, посвящённом подготовке к празднованию 100-летия региона.

«На первоначальном этапе мы предполагаем финансирование в размере 35–40 млрд рублей на развитие областной столицы на горизонте 10 лет», — заявил глава Ленинградской области.

Ключевые проекты и преобразования

В рамках программы развития Гатчины планируется реализовать ряд знаковых проектов:

Создание нового общественного пространства по образцу петербургского «Сено» в старых кирпичных зданиях, которые власти возьмут на баланс.

Завершение строительства ледовой арены.

Восстановление исторических зданий, куда после реставрации переедут комитеты правительства Ленобласти.

Строительство нового автовокзала.

Преображение Приоратского парка, который станет центром культурного отдыха и площадкой для проведения фестивалей.

«Хотим, чтобы в городе был хороший парк для культурного отдыха, которым станет Приоратский парк. Он передан в собственность региона, его ждет обновление и проведение культурных фестивалей», — отметил Александр Дрозденко.

Но это еще не все нововведения.

«Также мы планируем создание кластера среднего профессионального образования на базе Гатчинского госуниверситета и Гатчинского педагогического колледжа имени Ушинского», — сказал губернатор.

Озеленение и развитие общественных пространств

К юбилею Ленинградской области, который будет отмечаться в 2027 году, по всему региону откроются новые скверы, парки, общественные пространства и спортивные площадки.

Власти ждут предложений от муниципалитетов по локациям и проектам до конца первого квартала следующего года, чтобы успеть реализовать их в срок.

«Скверы и парки 100-летия Ленинградской области, отдельные общественные пространства, спортивные кластеры и спортивные большие площадки, посвященные столетию родного региона, будут открываться в каждом районе и округе области», — подчеркнул губернатор.

Исторический аспект и статус столицы

Как пишет «Деловой Петербург», проект «Гатчина — столица Ленинградской области» стартовал в марте 2025 года.

Де-факто Гатчина стала столицей региона еще весной 2023 года, когда были внесены соответствующие изменения в Устав Ленобласти.

Часть органов власти уже располагается в городе, однако полный переезд правительства пока откладывается — обсуждается вопрос передачи зданий от Министерства обороны или строительства нового административного комплекса.

Вопрос окончательного переезда перенесен на 2030 год.

«Для полного переезда органов исполнительной власти потребуется найти помещения общей площадью порядка 100 тысяч м². Осенью 2024 года власти Ленобласти получили право собственности на семь исторических домов в Гатчине, которые сформируют правительственный квартал».

Все особняки, где будут работать чиновники, являются объектами культурного наследия.

Финансирование и перспективы

На первом этапе реализации проекта в 2025–2027 годах планируется потратить 3,4 млрд рублей, однако, по оценке губернатора.

Общие затраты на развитие столицы региона за 10 лет могут достичь 35–40 млрд рублей.

«Если на данный момент предполагаемая стоимость составляет 3,4 миллиарда рублей, то реальные затраты окажутся куда выше и достигнут 35 миллиардов рублей», — отмечают в администрации.

Таким образом, Гатчина ожидает масштабное обновление инфраструктуры, развитие культурных и образовательных кластеров, а также комплексное благоустройство.

Это должно укрепить ее статус административного и культурного центра Ленинградской области к 100-летию региона.