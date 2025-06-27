Карусель на Дворцовой: что произошло 27 июня в истории Петербурга

День значимых событий, которые сформировали культурное и историческое наследие города.

День 27 июня насыщен событиями, которые оставили заметный след в истории Санкт-Петербурга. От основания одного из первых училищ до выпуска легендарной кинокомедии, этот день вместил в себя разные эпохи и сферы жизни города.

1736: У истоков петербургского образования

В 1736 году было учреждено одно из самых первых в Санкт-Петербурге училищ — Аннешуле (Аннен-шуле). Новое учебное заведение создали при лютеранской церкви святой Анны.

Сюда принимали детей, в том числе и из русских семей, а также представителей других конфессий. Позже, в 1780 году, школа была разделена на два отделения — мужское и женское, а в 1852 году получила статус государственной гимназии.

Учиться в Аннешуле было престижно. В разные годы ее заканчивали Кони, Лесгафт, Миклухо-Маклай, Струве и многие другие известные личности.

Аннешуле стала важным центром образования и воспитания, внесшим вклад в формирование интеллектуальной элиты России.

1754: Величественное творение Растрелли

27 июня 1754 года императрица Елизавета Петровна подписала созданный Растрелли проект нового Зимнего дворца. Высочайше повелевалось «каменным зданием строение без всякого замедления производить».

Деньги на новую резиденцию было решено выделить из «кабацких» денег (налогов с питейных заведений). На строительстве работало свыше четырех тысяч рабочих.

Растрелли очень ревностно относился к своему детищу и строго следил за строительством. Свидетельством тому служит дошедший до современности донос одного из чиновников:

«Лаялся обер-архитектор непотребно, а никто ему такой воли не давал».

Елизавета Петровна так и не увидела новый Зимний дворец — скончалась в декабре 1761 года.

Продолживший строительство Петр III тоже не смог переехать в новую резиденцию, так как был убит летом 1762 года. Завершила строительство Екатерина II.

До наших дней здание сохранилось таким, каким его задумывал Растрелли. Его длина вдоль Невы составляет 210 метров, высота — 22 метра, ширина —175 метров.

Во дворце находится более тысячи залов, 117 лестниц, а общая площадь составляет 60 тысяч квадратных метров.

Зимний дворец стал символом имперского величия и одним из самых узнаваемых архитектурных памятников Петербурга.

1766: Праздник в честь рыцарских турниров

В 1766 году на Дворцовой площади состоялся грандиозный праздник — карусель. Это была конная игра в подражание средневековым рыцарским турнирам.

В «нарочно построенном» для праздника деревянном амфитеатре были размещены славянская, индийская, турецкая и римская конные кадрильи.

Григорий Державин вспоминал:

«Дамы на колесницах, а кавалеры на прекрасных конях показывали свое проворство метанием дротиков и стрельбою в цель из пистолетов».

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», позже амфитеатр перенесли на Карусельную площадь (теперь Театральная).

Карусель стала ярким событием в культурной жизни Петербурга, отражая интерес к истории и традициям.

1910: Возвращение памятника на Адмиралтейскую набережную

В 1910 году на Адмиралтейской набережной был открыт памятник Петру I, хорошо известный, как «Царь-плотник».

Молодого Петра I, обучающегося корабельному делу в голландском городе Заандаме, изобразил любимый скульптор Николая II Леопольд Бернштам.

В 1919 году большевики убрали с набережной памятник, сославшись на то, что он якобы «уродливый и антихудожественный». Долгие годы он находился в Летнем саду.

Голландская копия скульптуры сохранилась и в 1996 году послужила образцом для воссоздания скульптуры. Ее установили на прежнее место, на Адмиралтейской набережной, в присутствии наследника нидерландского престола принца Виллема-Александра Оранского.

Возвращение памятника на набережную стало символом восстановления исторической памяти.

1961: Легендарная комедия «Ленфильма»

В 1961 году «Ленфильм» выпустил легендарную кинокомедию «Полосатый рейс» (режиссер Владимир Фетин).

Кинокартину снимали по личному «заказу» Никиты Хрущева. Ему очень нравилась дрессировщица Маргарита Назарова, и когда он сводил в цирк на ее представление эфиопского императора, то отметил:

«…только в нашей стране работают такие изумительные женщины. Про них только кино снимать!».

Сценаристами комедии были Алексей Каплер, Виктор Конецкий, Юлий Дунский и Валерий Фрид.

Кстати, в фильме был использован первый серийный советский вертолет Ми-1, а один из главный героев комедии — тигр Пурша — снимался в кино уже в четвертый раз.

«Полосатый рейс» стал одной из самых популярных советских комедий, любимой зрителями до сих пор.

27 июня — это день, который соединяет разные эпохи и сферы жизни Петербурга. Образование, архитектура, искусство и память — все это нашло отражение в событиях, произошедших в этот день в истории города.