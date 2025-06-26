Ленинградский и Московский вокзалы: почему их так легко перепутать

Ленинградский вокзал в Москве и Московский вокзал в Санкт-Петербурге — два здания, которые часто путают из-за их удивительного внешнего сходства.
Но за этим стоит интересная история, связанная с развитием железнодорожного сообщения между двумя главными городами России в XIX веке.
Почему вокзалы выглядят одинаково?
Оба вокзала были построены по одному и тому же проекту, разработанному знаменитым русским архитектором Константином Тоном.
В середине 1840-х годов, когда началось строительство железнодорожной линии между Москвой и Петербургом, было решено создать единый архитектурный ансамбль для вокзалов в обоих городах.
Это символизировало важность и единство двух городов, а также подчеркивало значимость нового вида транспорта — железной дороги.
История строительства
Строительство вокзалов началось почти одновременно в 1844 году. Московский вокзал в Петербурге тогда назывался Николаевским. Его строительство завершили на несколько лет раньше, чем в Москве.
Для Москвы выбор места был непростым: вокзал нужно было построить недалеко от центра, но при этом на пустыре, чтобы избежать риска пожара от искр паровозов.
В итоге выбрали территорию рядом с Каланчевским полем.
Как сообщает Культура.рф, Константин Тон выбрал для вокзалов стиль, который называют русско-византийским или неоренессансом. Здания украшены арочными окнами, полуколоннами с капителями, а центральную часть венчает башня с часами.
Фасады украшены большими венецианскими окнами, а в центре — двухъярусные башенки. Внутри вокзалов были просторные вестибюли и залы ожидания, разделенные по классам пассажиров.
Особое внимание уделялось императорской семье: для нее были выделены отдельные апартаменты с роскошной отделкой — дубовые двери, мраморные печи и паркет.
Второй этаж занимали служебные помещения и квартиры для работников вокзала.
Технические новшества
Вокзалы имели тупиковое расположение путей, что было характерно для того времени. Платформы были покрыты металлическим дебаркадером — навесом длиной более 100 метров, который защищал пассажиров от непогоды.
Для локомотивов использовались поворотные круги, позволяющие менять направление движения.
Значение для страны и жителей
Первый поезд по новой железной дороге между Петербургом и Москвой прошел в ноябре 1851 года. Несмотря на технический прогресс, многие горожане сначала относились к поездам с опаской.
Даже Николай I, проехавший по этой дороге с семьей и гостями, не смог сразу убедить людей в безопасности железнодорожного транспорта. Первые пассажиры — военные из царских полков.
Так, Ленинградский вокзал в Москве и Московский вокзал в Петербурге стали не просто зданиями, а символы эпохи, когда Россия вступала в новую индустриальную эру.
Они объединяют в себе архитектурную красоту, технические новшества и историческую значимость, показывая, как железная дорога связала две столицы и изменила жизнь страны.
Благодаря единому проекту Константина Тона эти вокзалы стали архитектурными «близнецами», которые до сих пор вызывают восхищение и интерес у жителей и гостей городов.