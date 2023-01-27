Оживет даже самый чахлый цветок в доме: просто добавьте этот продукт к поливу

Когда уже нет надежды на спасение любимого цветка, на помощь придет универсальная подкормка с кухни. Всего пара ложек помогут вновь зазеленеть даже самому засохшему растению.

Если листья стали желтеть и поникли, то пора обратиться к народным натуральным удобрениям. Главное, помните, что добавка органическая, поэтому поливать ею нужно будет не чаще одного раза в две недели, а землю тщательно просушить.

Одной из самых действенных подкормок у опытных цветоводов является рисовая вода. В ней множество витаминов, и растение от нее похорошеет на глазах. 200 граммов крупы нужно залить литром настоянной воды и подождать около суток. После можно смело вносить раствор, советует автор YouTube-канала «Цветочные советы от Елены».

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