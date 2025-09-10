Пшенка, сало и лук: как дешевизна и простота сделали кулеш «коронным» блюдом русских солдат

Простота, доступность ингредиентов и сытность сделали кулеш излюбленным среди солдат, казаков и современных туристов.
«Слово венгерское, блюдо — наше?» Загадки происхождения кулеша
Как пишет Гастроном, само слово венгерское. Но оно лишь представляет из себя мадьярский вариант произношения общеславянского слова «колос». Происхождение самого блюда остается загадкой, окутанной байками и легендами.
“Наверное, как в том анекдоте: венгры немцам, немцы полякам, поляки цыганам, цыгане нам за ящик водки…” — иронизирует автор блога "Живая Средняя Азия", намекая на неопределенность истоков.
Хотя упоминание о запорожцах, бросивших в котел пшенку и сало, считается красивой, но непроверенной байкой, первое задокументированное упоминание кулеша в России датируется 1629 годом, что может указывать на влияние польских интервентов.
«Казацко-солдатское блюдо»: секрет популярности в походах
Кулеш сильно ассоциировался с людьми, проводившими много времени в дороге.
Его ценили за ряд неоспоримых качеств.
“Пшено хорошо разваривается в полевом котелке и весит очень мало. Сало стоит дешевле мяса, а таскать с собой его можно даже в кармане”.
Добавление лука и зелени, которые можно найти практически везде, делали блюдо сытным и ароматным.
Дешевизна, простота приготовления, доступность и хорошая сохранность ингредиентов, а также высокая калорийность сделали кулеш основным блюдом в царской армии, опередив даже перловку с тушенкой и макароны по-флотски.
Как пишет "Азбука рецептов", именно таким сытным блюдом кормили танковые экипажи ранним утром перед одним из величайших танковых сражений Второй мировой войны — «Битве на Курской дуге».
От полевого котелка до праздничного стола: современные вариации кулеша
Не случайно и сейчас кулеш часто готовят туристы во время сплавов по рекам и многодневных пеших походов. Небольшой вес и хорошая сохранность компонентов делают его идеальным для таких случаев.
Современные рецепты кулеша стали более разнообразными: “лук режут и жарят, добавляют в котелок душистый перец и лаврушку, не забывают и про картошку”.
Сало могут заменять на тушенку или рыбу, пшено — на гречку, а варить кулеш можно даже на сыворотке или молоке.
“В таком виде кулеш можно приготовить и дома, он способен украсить даже праздничный стол”, — пишет блогер.
Особую прелесть кулешу придает его история, а вариации блюда, где “утром это похлебка, в обед — суп, а вечером — каша”, делают его универсальным и всегда уместным.