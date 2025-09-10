Пшенка, сало и лук: как дешевизна и простота сделали кулеш «коронным» блюдом русских солдат

Кулеш — блюдо с долгой и интересной историей, которое прошло путь от скромной полевой похлебки до полноценного блюда, способного украсить праздничный стол.

Простота, доступность ингредиентов и сытность сделали кулеш излюбленным среди солдат, казаков и современных туристов.

«Слово венгерское, блюдо — наше?» Загадки происхождения кулеша

Как пишет Гастроном, само слово венгерское. Но оно лишь представляет из себя мадьярский вариант произношения общеславянского слова «колос». Происхождение самого блюда остается загадкой, окутанной байками и легендами.

“Наверное, как в том анекдоте: венгры немцам, немцы полякам, поляки цыганам, цыгане нам за ящик водки…” — иронизирует автор блога "Живая Средняя Азия", намекая на неопределенность истоков.

Хотя упоминание о запорожцах, бросивших в котел пшенку и сало, считается красивой, но непроверенной байкой, первое задокументированное упоминание кулеша в России датируется 1629 годом, что может указывать на влияние польских интервентов.

«Казацко-солдатское блюдо»: секрет популярности в походах

Кулеш сильно ассоциировался с людьми, проводившими много времени в дороге.

Его ценили за ряд неоспоримых качеств.

“Пшено хорошо разваривается в полевом котелке и весит очень мало. Сало стоит дешевле мяса, а таскать с собой его можно даже в кармане”.

Добавление лука и зелени, которые можно найти практически везде, делали блюдо сытным и ароматным.

Дешевизна, простота приготовления, доступность и хорошая сохранность ингредиентов, а также высокая калорийность сделали кулеш основным блюдом в царской армии, опередив даже перловку с тушенкой и макароны по-флотски.

Как пишет "Азбука рецептов", именно таким сытным блюдом кормили танковые экипажи ранним утром перед одним из величайших танковых сражений Второй мировой войны — «Битве на Курской дуге».

От полевого котелка до праздничного стола: современные вариации кулеша

Не случайно и сейчас кулеш часто готовят туристы во время сплавов по рекам и многодневных пеших походов. Небольшой вес и хорошая сохранность компонентов делают его идеальным для таких случаев.

Современные рецепты кулеша стали более разнообразными: “лук режут и жарят, добавляют в котелок душистый перец и лаврушку, не забывают и про картошку”.

Сало могут заменять на тушенку или рыбу, пшено — на гречку, а варить кулеш можно даже на сыворотке или молоке.

“В таком виде кулеш можно приготовить и дома, он способен украсить даже праздничный стол”, — пишет блогер.

Особую прелесть кулешу придает его история, а вариации блюда, где “утром это похлебка, в обед — суп, а вечером — каша”, делают его универсальным и всегда уместным.