«Провинциальный Эрмитаж» и деревянное зодчество: в каком российском городе можно найти кусочек Петербурга

Опубликовано: 10 сентября 2025 12:32
Устюжна
«Провинциальный Эрмитаж» и деревянное зодчество: в каком российском городе можно найти кусочек Петербурга
Городовой ру

Где в Вологодской области живет маленький Петербург с историей и котами?

Устюжна — маленький городок с населением около восьми тысяч человек, расположенный между Петербургом и Вологдой.

На первый взгляд — деревня: низенькие дома, запах печного дыма, ленивые коты на улицах и почти пустые переулки. Но стоит оказаться на центральной площади, и возникает ощущение, что попал в крохотный Петербург.

Ведь именно здесь хранится дух прошлых веков — архитектура, торговля и истории, которые могли бы украсить столичный сюжет.

История на площади и памятник «Ревизору»

Главной площадью Устюжны была торговая — место ярмарок и встреч. Как пишет канал "Путешествия по городам и весям", по выходным она превращается в большой рынок, который чем-то напоминает «Апрашку» в миниатюре.

Несмотря на прилавки с будничной одеждой и товарами, атмосфера напоминает старинный Невский проспект. Даже проект, по которому проводилась реновация Торговой площади, называется "Провинциальный Эрмитаж".

Самое интересное — памятник героям «Ревизора» Гоголя. Казалось бы, что общего у знаменитой пьесы и маленького уездного городка?

История связана с визитом в 1829 году помещика Платона Волкова, которого приняли за важного чиновника. Об этом случае рассказал Пушкин Гоголю как забавный эпизод, ставший одним из источников сюжета знаменитой комедии.

Деревянное зодчество и тихие храмы

Прогулка по Устюжне словно путешествие во времени — деревянные дома купцов и простых жителей, неотремонтированные церкви, которые вовсе не потеряли очарование, а наоборот, кажутся живыми.

В соборе Рождества Богородицы расположен краеведческий музей, а Благовещенская церковь с маленьким мостиком выглядит как кадр из пасторальной России.

Как пишет автор блога "Путешествия и всего по чуть-чуть", рассвет здесь особенно красив — легкий туман над речкой создает атмосферу умиротворения и загадочности.

Устюжна и ее хозяева — коты

Именно коты считаются неформальной властью в городе. Они лениво разгуливают по улицам, словно наблюдая за размеренной жизнью городка.

В этом небольшом уголке ощущается простота и уют настоящей сельской жизни, которая удивительно гармонирует с историческим духом.

"В Устюжне особое, неповторимое очарование — в нее приезжаешь, как к себе домой: уютно, спокойно и так все знакомо... Оглянись — вот тебе бурный 17 век, а там славное 18 — е столетие, а здесь усадьбы, сохранившиеся с начала 20-го", — пишут туристы в отзывах.

Ксения Пронина
