Эта тихая улочка в Петербурге когда-то была гниющим каналом смерти: что скрывается под асфальтом?

Опубликовано: 8 ноября 2025 19:00
Улица
Городовой ру

Теперь трудно поверить, что когда-то здесь блестела вода одного из старых каналов города.

Сегодня улица Циолковского кажется одной из самых спокойных в Адмиралтейском районе — тенистый бульвар, редкие машины, дома, помнящие ещё начало XX века.

Но когда-то здесь текла река Таракановка. Она соединяла Фонтанку и Обводный канал, а раньше доходила и до Екатерингофки, разделяя город на ещё один маленький остров.

К началу XX века вода здесь уже не блистала чистотой. В 1906 году её решили засыпать, чтобы избавиться от неприятного запаха и заболоченных берегов. На месте канала проложили новую улицу, которую назвали Таракановской.

От канала — к бульвару

В 1932 году архитектор Владимир Данилов предложил сделать улицу зелёной и устроил вдоль неё бульвар — один из первых подобных проектов в городе.
А в декабре 1952 года она получила новое имя — улица Циолковского, в честь учёного, чьи идеи уже выводили страну в космос.

Под мостами и больницами

Если пройти от Фонтанки к Обводному, можно заметить, что улица идёт лёгкой дугой — именно так когда-то текла река. На её берегах стояли здания, связанные с медициной: больница имени Чудновского, детская больница имени Пастера, а раньше — повивальный институт.

Сегодня от реки не осталось ничего — кроме линии на карте и легкого уклона мостовых. Но если знать, куда смотреть, кажется, что под асфальтом всё ещё блестит вода.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
