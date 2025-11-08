Городовой / Город / VILLA KUMBERGIA 1865: странный камень во дворе оказался адресом ушедшей эпохи
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
На вопросе о советском ГАИ знатоки «Что? Где? Когда?» не смогли дать верный ответ: петербуржцы старшего поколения догадались бы сразу Общество
Эта тихая улочка в Петербурге когда-то была гниющим каналом смерти: что скрывается под асфальтом? Город
Почему «талант» без культуры — мираж: Лев Додин о воспитании молодых артистов Город
Первый звонок — и сразу на рельсы: в Невском районе открыли ГЭТ‑класс для будущих работников городского транспорта Город
Странный металлический диск из прошлого: что это за предмет, который лежал на каждой советской кухне Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Туризм
Категории
Общество Спорт

VILLA KUMBERGIA 1865: странный камень во дворе оказался адресом ушедшей эпохи

Опубликовано: 8 ноября 2025 20:00
Камень
VILLA KUMBERGIA 1865: странный камень во дворе оказался адресом ушедшей эпохи
Городовой ру

Камень под деревьями хранит историю мастера, чьи люстры до сих пор светят в Казанском.

Во дворах между домами № 12 и № 14 по Дрезденской улице стоит неприметный на первый взгляд камень. Если присмотреться, на нём выбито: "VILLA KUMBERGIA 1865".

Это не декорация и не случайный булыжник — перед вами памятный валун, который когда-то стоял у входа в загородную дачу мастера-бронзолитейщика Иоганна Андреаса Кумберга.

Мастер, чьи люстры светили Казанскому

Кумберг был человеком известным. Он владел бронзолитейной и ламповой фабрикой в Петербурге, в начале Каменноостровского проспекта, где изготавливались люстры, канделябры, лампы, украшения для храмов и особняков.

Именно на его заводе в 1862 году были сделаны люстры для Казанского собора — они висят там до сих пор. На Всемирной выставке в Париже 1867 года Кумберг представил отлитую им бронзовую беседку.

От виллы Кумбергия до сквера

Свою дачу в Удельной он назвал "Вилла Кумбергия" — в духе времени, по-немецки. Дом и усадьба стояли примерно на месте современных домов № 10–20 по Дрезденской улице. Камень с названием, как табличка, встречал гостей у ворот.

После смерти мастера земли перешли другому владельцу — потомственному почётному гражданину Алексею Осипову, редактору и беллетристу. Тогда имение получило новое имя — "Прудки", по живописным прудам, где, по рассказам, Осипов устроил небольшой птичник и фазаньи вольеры.

После войны усадьба была разрушена, а в 1960-е годы на её месте разбили сквер. Теперь только старые липы и лиственницы напоминают о саде, а камень — о хозяине, который сумел оставить след в городе бронзой и камнем.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью