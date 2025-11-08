VILLA KUMBERGIA 1865: странный камень во дворе оказался адресом ушедшей эпохи

Во дворах между домами № 12 и № 14 по Дрезденской улице стоит неприметный на первый взгляд камень. Если присмотреться, на нём выбито: "VILLA KUMBERGIA 1865".
Это не декорация и не случайный булыжник — перед вами памятный валун, который когда-то стоял у входа в загородную дачу мастера-бронзолитейщика Иоганна Андреаса Кумберга.
Мастер, чьи люстры светили Казанскому
Кумберг был человеком известным. Он владел бронзолитейной и ламповой фабрикой в Петербурге, в начале Каменноостровского проспекта, где изготавливались люстры, канделябры, лампы, украшения для храмов и особняков.
Именно на его заводе в 1862 году были сделаны люстры для Казанского собора — они висят там до сих пор. На Всемирной выставке в Париже 1867 года Кумберг представил отлитую им бронзовую беседку.
От виллы Кумбергия до сквера
Свою дачу в Удельной он назвал "Вилла Кумбергия" — в духе времени, по-немецки. Дом и усадьба стояли примерно на месте современных домов № 10–20 по Дрезденской улице. Камень с названием, как табличка, встречал гостей у ворот.
После смерти мастера земли перешли другому владельцу — потомственному почётному гражданину Алексею Осипову, редактору и беллетристу. Тогда имение получило новое имя — "Прудки", по живописным прудам, где, по рассказам, Осипов устроил небольшой птичник и фазаньи вольеры.
После войны усадьба была разрушена, а в 1960-е годы на её месте разбили сквер. Теперь только старые липы и лиственницы напоминают о саде, а камень — о хозяине, который сумел оставить след в городе бронзой и камнем.