Как в Петербурге реагируют на речевые ошибки: три слова, которые лучше не произносить («крайний» в том числе)

Современная речь быстро меняется, но нормы русского языка остаются достаточно строгими. Доцент СПбГУ Екатерина Зорина объясняет: вариант «так говорят многие» не всегда совпадает с литературной нормой — и именно из-за этого возникают ошибки, которые портят впечатление.
Чаще всего лингвисты отмечают три огреха: «пятиста», «крайний» в значении «последний» и выражение «с Питера». Все они распространены, но нормативными не считаются.
Отдельная боль филологов — глагол «звонить». Правильно: звонЮ, звонИшь, звонЯт. Смещение ударения формирует образ неграмотного говорящего — эту норму словари фиксируют десятилетиями.
Нормы со временем всё же меняются, но только после длительных наблюдений и фиксации в академических словарях. Так, например, уходит в прошлое жёсткое различие между «одеть» и «надеть».
Язык живёт вместе с обществом, но речевые промахи пока никто не отменял — и они по-прежнему выдают культуру речи лучше любых тестов.