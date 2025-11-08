Городовой / Город / Литейный мост и его тайна: на дне Невы лежит камень, что стал проклятием города
Литейный мост и его тайна: на дне Невы лежит камень, что стал проклятием города

Опубликовано: 8 ноября 2025 22:00
Литейный мост
Городовой ру

Под металлическими пролётами Литейного моста, спрятана страшная часть городской памяти.

Литейный мост — одна из старейших инженерных переправ через Нева в Санкт-Петербурге, сменившая наплавные конструкции постоянным мостом в конце XIX века.

Но вокруг моста витает и другая история — о старинном камне, известном как Камень Атакан, который якобы лежит под водой в районе опор моста и которому приписывают не только мистику, но и трагедии.

История Литейного моста

Мост был построен в 1875–1879 гг. по проекту инженера А.Е. Струве, заменив предыдущую наплавную переправу. Он пересекает самую глубокую часть Невы — до 24 м глубины.

Для своего времени это была передовая конструкция: шестипролётный металлический разводной мост, один из самых совершенных в городе.

Легенда о камне Атакан

Согласно местным рассказам, под опорами Литейного моста скрывается древний камень Атакан — якобы объект языческого культа, которому приносились жертвы.

Говорят, что при возведении моста строители наткнулись на этот валун, и с тех пор мост часто становится местом аварий, обрушений, самоубийств.

Между инженерией и мифом

Историки уверены: "Атакан" — не более чем городская мифология, выросшая из суеверий. Но в Петербурге грань между легендой и реальностью всегда была тонкой. Здесь любое сооружение — будь то собор, башня или мост — рано или поздно обрастает своей историей.

Литейный стал не только важным инженерным объектом, но и символом того, как даже под слоями бетона и металла может оставаться что-то древнее и необъяснимое.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
