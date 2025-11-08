Петербург ошибок не прощает: чего стоит избегать приезжим

Советы от местных тем, кто хочет ассимилироваться.

Петербург живёт по собственным правилам, и приезжие быстро замечают: то, что нормально в других городах, здесь может вызвать удивление или усмешку. Главное — знать несколько базовых вещей, чтобы не выглядеть туристом, попавшим не в тот кадр.

Шаверма — только шаверма

В северной столице не говорят «шаурма» — это почти местное табу. Петербургская версия отличается и вкусом, и подходом, но спорить о названиях здесь любят больше, чем есть саму шаверму.

Кожа и дождь — плохой союз

Дорогие сапоги моментально промокают. В городе, где дождь приходит без предупреждения, спасают только резиновые или непромокаемые модели.

Невский лучше обходить в пиковые часы

Днём проспект превращается в поток туристов. Если хочется увидеть его спокойно, стоит приходить утром.

Дворы — не маршрут на вечер

Петербургские дворы-колодцы красивы днём, но поздним вечером могут быть тёмными и запутанными. Местные выбирают освещённые улицы.

Уличные аниматоры — не бесплатное фото

Снимок с «кошечкой» или «императрицей» почти всегда заканчивается просьбой заплатить. Проще пройти мимо.

Чаи за тысячу на Невском — ловушка

Элитные смеси часто оказываются обычными сборами. За хорошим чаем лучше идти в специализированные магазины.

Пляж у Петропавловки — не для купания

Здесь делают фото, а не заплывы: холодная вода, камни и постоянная толпа.

И последнее

Жители советуют искать бесплатные городские экскурсии — их много на портале открытыйгород.рф. Но действуют ограничения: не больше трёх посещений в год, если не накапливать бонусы за участие и отзывы.