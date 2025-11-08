Петербург ошибок не прощает: чего стоит избегать приезжим

Петербург живёт по собственным правилам, и приезжие быстро замечают: то, что нормально в других городах, здесь может вызвать удивление или усмешку. Главное — знать несколько базовых вещей, чтобы не выглядеть туристом, попавшим не в тот кадр.
Шаверма — только шаверма
В северной столице не говорят «шаурма» — это почти местное табу. Петербургская версия отличается и вкусом, и подходом, но спорить о названиях здесь любят больше, чем есть саму шаверму.
Кожа и дождь — плохой союз
Дорогие сапоги моментально промокают. В городе, где дождь приходит без предупреждения, спасают только резиновые или непромокаемые модели.
Невский лучше обходить в пиковые часы
Днём проспект превращается в поток туристов. Если хочется увидеть его спокойно, стоит приходить утром.
Дворы — не маршрут на вечер
Петербургские дворы-колодцы красивы днём, но поздним вечером могут быть тёмными и запутанными. Местные выбирают освещённые улицы.
Уличные аниматоры — не бесплатное фото
Снимок с «кошечкой» или «императрицей» почти всегда заканчивается просьбой заплатить. Проще пройти мимо.
Чаи за тысячу на Невском — ловушка
Элитные смеси часто оказываются обычными сборами. За хорошим чаем лучше идти в специализированные магазины.
Пляж у Петропавловки — не для купания
Здесь делают фото, а не заплывы: холодная вода, камни и постоянная толпа.
И последнее
Жители советуют искать бесплатные городские экскурсии — их много на портале открытыйгород.рф. Но действуют ограничения: не больше трёх посещений в год, если не накапливать бонусы за участие и отзывы.