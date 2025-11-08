«Уже в текущем году»: в Петербурге появится 2 новых станции метро, в будущем - еще больше

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI и VII созывов, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилёв сообщил «Городовому» о ближайших задачах городских властей в сфере метро.
По его словам, после преодоления кризиса у подрядчика строительство удалось вернуть к рабочему темпу.
«Уже в текущем году планируется сдача в эксплуатацию двух новых станций — "Юго-Западной" и "Путиловской". Параллельно ведутся работы по проектированию и сооружению ряда других станций, включая "Театральную", "Броневую" и "Заставскую", ввод которых намечен на 2029–2030 годы».
Отдельный проект — создание второго выхода на станции «Лиговский проспект», который будет интегрирован с будущим терминалом высокоскоростной магистрали.
Цивилёв подчеркнул, что работы ведутся сразу пятью проходческими комплексами, а в ближайшее время планируется запуск шестого.
«Утверждённый объём бюджетного финансирования на следующий год — 50 млрд рублей», — отметил депутат.