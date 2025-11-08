Малоизвестная функция духовок: хозяйки раззивают рот, узнав об этой базовой возможности своей печи

Отмыть дверцу духовки — одна из самых сложных бытовых задач. Между внутренними стеклами со временем накапливаются жир, пар и подтеки, которые невозможно убрать обычной очисткой.
Хотя внешне кажется, что конструкция «герметичная», в большинстве современных моделей стекла снимаются вручную — без инструментов и вызова мастера.
Почему между стеклами появляется грязь
Дверца духовки состоит из двух или трёх стеклянных слоёв. Внутреннее стекло защищает от жара, внешнее остаётся прохладным, а среднее служит теплоизоляцией. Через вентиляционные щели внутрь попадают жир и конденсат — так образуются потемнения и запах при работе духовки.
Где искать крепления
Если открыть дверцу полностью, на верхнем или нижнем торце можно увидеть небольшие фиксаторы: защёлки, крючки, штифты или откидные элементы. У разных брендов конструкция отличается, но принцип одинаков — внешнее стекло удерживается парой боковых креплений.
Подробная схема обычно есть в инструкции, но в большинстве моделей стекло снимается в несколько движений.
Как снять стекло дверцы
- Отключить духовку и дождаться полного остывания.
- Открыть дверцу и зафиксировать её под углом около 45°.
- Найти боковые фиксаторы и потянуть их на себя — или отжать, если конструкция пружинная.
- Аккуратно подтянуть стекло вверх и вынуть из пазов, придерживая двумя руками.
- Если стекол несколько, внутреннее может иметь отдельные крепления — его также можно снять и промыть.
Как правильно мыть
Снятые стекла очищают тёплой водой с мягким средством. Для застаревшего жира подойдёт сода или раствор уксуса с лимонным соком. Абразивы использовать нежелательно. После мытья стекло нужно полностью высушить и установить обратно в исходном порядке.
Почему важно чистить дверцу полностью
- нагар нарушает теплоизоляцию;
- дверца может сильнее нагреваться снаружи;
- загрязнения искажают работу термодатчиков;
- появляется запах при запекании — особенно мясных и жирных блюд.
Важно помнить
- не использовать ножи и отвёртки — стекло должно сниматься руками;
- не мыть горячие детали холодной водой;
- внутреннее стекло — термостойкое, и его важно вернуть на своё место;
- функция съёмной дверцы есть у большинства моделей последних 10–15 лет.
Такая конструкция позволяет полностью очистить духовку изнутри и продлить срок её службы без дополнительных затрат.