Уродливые башни Петербурга: раньше здесь был страшный газ, а теперь — концерты и выставки

Слово "газгольдер" происходит от английского gas-holder и означает резервуар для хранения газа. В конце XIX века Петербург освещали не электричеством, а газом, и именно в этих гигантских цилиндрах под давлением держали топливо для тысяч фонарей.
Каждый из них был технологическим чудом своего времени — металлический каркас, облицованный кирпичом, строгая геометрия, точные расчёты инженеров. И хотя строились они ради утилитарных целей, в архитектуре этих башен есть своя красота — почти соборная.
Промышленная поэзия за Обводным
Самые известные газгольдеры можно увидеть у Обводного канала — там, где раньше находилось Общество столичного освещения.
Два огромных цилиндра, выложенных красным кирпичом, когда-то снабжали весь центр города газом. Сегодня один из них живёт новой жизнью: в нём проходят выставки и концерты, а вместо звука факелов — шум публики и музыка.
На улице Заозёрной сохранился ещё один старый газгольдер. Его планируют превратить в современный паркинг — редкий пример, когда индустриальный памятник приспосабливают, не разрушая его сути.
От завода Сан-Галли до улицы Газовой
Ещё один характерный пример — газгольдер у бывшего завода Сан-Галли на Черняховского. Он необычен: шестигранный, будто кристалл. Теперь здесь концертная площадка, где старые стены снова звучат, только по-другому.
На улице Газовой, что сама хранит след индустриальной эпохи, стоит круглая кирпичная башня начала XX века — французский газовый завод. Её не тронули, просто оставили стоять, как напоминание: даже инженерия может быть архитектурой.
Вторая жизнь цилиндров
Сегодня газгольдеры Петербурга — это не просто памятники промышленности. Это точки, где прошлое соединяется с будущим. Они напоминают о времени, когда огонь был главным источником света, а город — живым механизмом.