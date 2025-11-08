Городовой / Город / Куда смотрит Ахматова: памятник, смысл которого понимаешь не сразу
Куда смотрит Ахматова: памятник, смысл которого понимаешь не сразу

Опубликовано: 8 ноября 2025 12:30
Не каждый замечает, куда обращён взгляд бронзовой Ахматовой, а ведь именно в этом весь смысл.

На Воскресенской набережной, чуть в стороне от туристических маршрутов, стоит она — высокая, сосредоточенная, словно окаменевшая в ожидании.
Анна Ахматова.

Памятник открыли 18 декабря 2006 года — в день 40-летия со дня её смерти. Трёхметровая бронзовая фигура стоит у самой воды, в небольшом сквере между Шпалерной улицей и набережной Робеспьера.

С первого взгляда — просто памятник великой поэтессе. Но если вглядеться внимательнее — всё становится ясно.

Куда она смотрит

Ахматова обращена к другой стороне Невы — к знаменитой тюрьме “Кресты”. И это не случайность.

Именно сюда, в эти стены, в 1930-е годы попали её муж Николай Пунин и сын Лев Гумилёв. Именно здесь она стояла в очередях, среди сотен таких же женщин, ожидавших вестей.

"И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною…"

Эти строки из "Реквиема" выбиты на постаменте памятника. Теперь её бронзовый взгляд направлен туда же, куда когда-то — живой, отчаянный и любящий.

Памятник, который стоял на сваях

Место для монумента выбирали долго. Предлагали установить его у Фонтанного дома, где Ахматова жила тридцать лет, или на углу Литейного и Шпалерной, у здания бывшего НКВД. Но решили поставить там, где "под красною ослепшею стеною" стояли матери и жёны.

К тому времени напротив "Крестов" уже построили современные дома с подземными парковками. Скульптуру пришлось устанавливать прямо на крышу одной из них — на специальных сваях. Работа заняла восемь лет и была оплачена на пожертвования жителей Петербурга.

Взгляд, который нельзя не заметить

Сегодня памятник Ахматовой редко попадает в туристические маршруты. Он стоит в тишине, без лишнего блеска и патетики — просто смотрит туда, где осталась её боль и память о времени.

Автор:
Елизавета Астахова
