Не метро, а галерея: вестибюль «Путиловской» теперь встречает масштабным абстрактным панно

Новости по теме

Юго-Западная и Путиловская: откладывают ли вновь открытие новых станций метро в Петербурге

«Стоило бы открыть то, что уже закрыли»: какие станции метро уходят на ремонт в петербургском метро в 2026 году

«Скорее до Баку построят метро…»: почему метро в Петербурге — это вечная традиция несбывшихся планов

Дождь, снег и открытая платформа: почему «Дачное» была уникальной, но не идеальной станцией метро в Петербурге

«Я купил жилье в Петергофе, мне начинать требовать метро?»: исчезнувшая станция метро разделила петербуржцев

