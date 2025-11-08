Не метро, а галерея: вестибюль «Путиловской» теперь встречает масштабным абстрактным панно

В зале ожидания станции «Путиловская» Красносельско-Калининской линии метро продолжается финишная отделка. Недавно завершён монтаж большого панно над эскалатором, выполненного из алюминиевых панелей с нанесённым рисунком. Этот декоративный элемент был установлен рабочими метро.
В композиции отражены мотивы, связанные с историей Путиловского завода. На панно изображены абстракции, посвящённые производству машин, а также железному и художественному литью. Его протяжённость меняется от 8 до 15 метров.
Открытие станции намечено на 2025 год.