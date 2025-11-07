Никаких царапин и разводов: народный метод, который вернет блеск плите за 5 минут

Какими средствами мыть стеклокерамику, чтобы не повредить дорогую плиту?

Индукционные панели и стеклокерамические плиты — удобное, но крайне уязвимое оборудование на кухне. Удаление сложных, особенно пригоревших загрязнений, требует деликатного подхода, чтобы не повредить стеклянную поверхность.

Генеральный директор клининговой компании «Настенька», эксперт по уборке Анастасия Савчук, объяснила порталу «Городовой», почему уход за индукцией проще, чем кажется, и какие средства использовать категорически нежелательно.

«Проще, чем кажется»: Эксперт раскрывает, почему индукция не пригорает

По мнению эксперта, индукционная панель по уходу значительно опережает обычные электрические плиты.

«Ну, с индукционной панелью это всё гораздо проще даже, чем с простыми электрическими плитами», — заявляет Савчук.

Причина кроется в принципе работы:

«Индукционная панель, её принцип действия, она нагревает за счёт электромагнитного поля именно металлическое дно кастрюли или сковородки».

Следовательно, даже если пища убежит или появятся жировые пятна, они «практически не пригорают», что делает уход гораздо более легким процессом.

Уксус, спирт и микрофибра: Народные средства для сияющей варочной панели

Для борьбы с повседневными загрязнениями, особенно жиром, отлично подходят простые народные средства.

«Уксус хорошо помогает справиться с пятнами жира».

Однако ключевым моментом является правильный инструмент для протирки.

«Плюс главная фишка в том, что вы можете просто после приготовления пищи взять хорошую тряпку, например микрофибру, и протереть».

Чтобы избежать разводов, эксперт рекомендует использовать микрофибру для стекла — «это гладкое микроволокно». Если разводы все же остались, можно использовать средства для мытья стекол, так как «индукционная панель — это стекло».

«Не используем металлические мочалки»: Главные запреты для ухода за индукцией

Главное правило при очистке стеклокерамической поверхности — максимальная осторожность в отношении абразивов.

«Самое главное, что стекло оно просто боится царапин и жесткого абразива», — предупреждает Савчук.

Категорически запрещено использовать «металлические мочалки, металлические скребки». Легкие абразивы, вроде «Сиф», еще допустимы, но «остальные более грубые абразивы нежелательно использовать».

Для идеальной чистоты без разводов, помимо уксуса, можно применить еще одно доступное средство.

«Если из народных методов протирки стекла: это может быть нашатырный спирт, любой другой спирт, просто капельку на салфетку микрофибровую, протерли и точно никаких разводов не будет».

Таким образом, поддержание блеска индукционной панели требует деликатности, но не сложных химических составов.