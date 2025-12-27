Легким движением руки курица превращается в подошву: 7 кулинарных грехов

Вы уверены, что умеете жарить курицу? Абсолютное большинство думает, что это просто: кинул на сковородку — и готово. На деле же десяток незаметных ошибок может безнадёжно испортить блюдо, превратив его из сочного деликатеса в сухую, жёсткую или жирную массу. Вот самые коварные из них, которые совершают почти все.

Главный враг сочности — большие куски и целые грудки. Они создают иллюзию готовности: снаружи — золотистая корочка, внутри — сырое или, что хуже, сухое и волокнистое мясо. Грудь всегда нужно разрезать вдоль пополам, а остальные части — на компактные порции.

Не менее важна подготовка. Никогда не кладите на раскалённое масло мокрую курицу — лишняя влага моментально снизит температуру, и вместо жарки начнётся тушение в собственном соку. Куски нужно обязательно промокнуть бумажным полотенцем. И забудьте про толстую панировку: она впитает масло, как губка, и станет жирным саваном.

Техника жарки — это священнодействие. Сковорода должна быть широкой и раскалённой. Масло — не ниже 180°C в начале. Класть куски нужно кожицей вниз и не в тесноте, иначе они будут «задыхаться» и пускать сок. И вопреки мифам, крышка нужна — она помогает удержать жар и равномерно пропечь мясо, особенно если куски с костью.

Последний штрих — терпение. Сняв курицу со сковороды, выложите её на решётку или бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло, и дайте «отдохнуть» 5–7 минут. Соки внутри перераспределятся, и мясо станет нежным. Только тогда можно подавать. Следуйте этим правилам — и ваша курица будет не хуже ресторанной.