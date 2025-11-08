Городовой / Город / Библиотека Бестужевских курсов: где книги не покидают своих полок уже 120 лет
Библиотека Бестужевских курсов: где книги не покидают своих полок уже 120 лет

Опубликовано: 8 ноября 2025 14:30
Здесь книги стоят на тех же местах, что и при первых студентках XIX века.

В 1878 году в Петербурге открылись Бестужевские курсы — первый в России университет для женщин. Он дал им возможность слушать лекции профессоров, писать научные работы и становиться историками, физиками, юристами.

Здесь учились будущие исследовательницы, педагоги, писательницы — те, кто открыл женщинам путь в высшее образование.

Библиотека, созданная с нуля

Фонд начали собирать буквально по крупицам — выпускницы и преподаватели жертвовали свои книги. Вскоре их стало так много, что потребовалось отдельное здание.

В 1898 году Александр Красовский (создатель Готической библиотеки Николая II в Эрмитаже) спроектировал специальный флигель на 10-й линии Васильевского острова. Каждый шкаф и каждая полка были рассчитаны под конкретный размер изданий — чтобы в библиотеке не оставалось пустот.

Интерьер, где время остановилось

Помещение оформили в псевдоготическом стиле: сводчатые потолки, высокие окна, тёмное дерево, витые лестницы. Главная особенность — "крепостная система" хранения книг: не по алфавиту, а по высоте корешка.

Эта система действует и сейчас — фонды стоят в том же порядке, что и сто лет назад. Даже во время войны библиотека не была эвакуирована: книги остались на своих полках.

Живые следы эпохи

Некоторые шкафы носят имена дарителей. Самый известный — шкаф Серова, где хранятся книги, переданные отцом художника Валентина Серова.

По легенде, в этих книгах до сих пор можно увидеть отметки на полях, сделанные студентками конца XIX века. Каждый корешок здесь — как биография: сотни рук, взглядов, поколений.

Библиотека, куда можно попасть

Сегодня библиотека Бестужевских курсов входит в состав Научной библиотеки имени М. Горького СПбГУ. Она остаётся закрытой для свободного посещения, но время от времени здесь проводят экскурсии "Открытого города" — редкий шанс увидеть подлинные интерьеры и прикоснуться к истории.

Автор:
Елизавета Астахова
