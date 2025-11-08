Городовой / Город / Забытый дворец старшей дочери Николая I: неприукрашенная правда о роскоши, которой не было
Забытый дворец старшей дочери Николая I: неприукрашенная правда о роскоши, которой не было

Опубликовано: 8 ноября 2025 13:30
Дворец
Городовой ру

Дом без парадности, но с видом на залив — личный Петергоф Марии Николаевны.

Она была старшей дочерью Николая I — образованной, увлечённой искусством, воспитанной в европейском духе. Для неё император заказал новый дворец — не пышный, а почти домашний.

Так на окраине Петергофа появился дом Марии Николаевны и её мужа, герцога Максимилиана Лейхтенбергского.

Подарок от отца

В 1839 году архитектор Андрей Штакеншнейдер начал строить усадьбу в Сергиевке — на холме с видом на Финский залив. Здесь не было ни золота, ни парадных залов: лишь лоджии, портики, перголы с виноградом и "храмики" — лёгкие павильоны с колоннами.

Дом напоминал итальянскую виллу, а не императорскую резиденцию.

Дом с итальянским характером

Штакеншнейдер вдохновлялся античными постройками и немецкими виллами Карла Фридриха Шинкеля. Он называл стиль "помпеянским" — с песочными стенами, алыми потолками и террасами, открытыми к солнцу.

Интерьеры украсили подлинные находки из Помпей и мебель из мастерской Генриха Гамбса.

В этом доме Мария Николаевна устраивала музыкальные вечера и принимала гостей, но прежде всего здесь жила семья — без этикета, подальше от Зимнего дворца.

После империи

В XX веке дворец пережил разрушения и десятилетия забвения. После войны в нём разместились лаборатории Биологического института Ленинградского университета.

Сегодня здание частично восстановлено. Его террасы и портики всё ещё хранят следы эпохи, когда античность стала языком семейного уединения.

Автор:
Елизавета Астахова
