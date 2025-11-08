Самый красивый балкон Европы: как каприз ленивой императрицы стал произведением искусства

На первый взгляд — античный храм, а на деле результат одного императорского каприза.

На южной окраине Екатерининского парка, на границе регулярной и пейзажной частей, стоит здание, которое словно парит над рощами. Это — Камеронова галерея, шедевр шотландского архитектора Чарльза Камерона.

Грек в Царском Селе

Камерон приехал в Россию по личному приглашению Екатерины II, вдохновлённой его книгой "Термы римлян". Она хотела видеть в Царском Селе памятник разуму и вкусу — в противовес роскошным постройкам Растрелли.

Архитектор создал ансамбль из бань, агатовых комнат, висячего сада и галереи — в стиле, который тогда назвали "помпеянским".

Нижний ярус галереи — грубый каменный подиум, похожий на древнюю руину. А над ним — сорок четыре тонкие ионические колонны, настолько широко расставленные, что возникает ощущение дыхания света. Кажется, что они держат не потолок, а сам воздух.

Место для размышлений

Именно тут Екатерина любила гулять между бюстами философов и римских императоров, составив список из десятков имён — от Сократа до Ломоносова.

Она писала барону Гримму: "Я гуляла между бронзовыми бюстами и думала о тех, кого судьба не забыла".

Подниматься к галерее можно по пологому пандусу — архитектор сделал его по воле императрицы, которая не любила лестниц. Пандус украшали скульптуры богов и муз, за что его назвали "Лестницей богов".

Сегодня на его пилонах можно увидеть тех же Геркулеса и Флору, вернувшихся из Германии после войны.

Свет, тишина и вечность

С галереи открывается вид на английский парк и Софийский собор. Каждый раз, когда туда поднимаешься, вспоминаешь: архитектор строил не для эффекта, а для спокойствия ума.

Не удивительно, что после столетий бурь и войн галерея осталась почти невредимой — в ней всё построено из пропорций и тишины.