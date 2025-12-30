Городовой / Город / Красная икра залеживается: петербуржцы неожиданно отвернулись от деликатеса
Красная икра залеживается: петербуржцы неожиданно отвернулись от деликатеса

Опубликовано: 30 декабря 2025 08:18
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru

В Санкт-Петербурге зафиксировано снижение спроса на красную икру.

В Санкт-Петербурге отмечено сокращение числа покупок красной икры в традиционных розничных точках. Все больше жителей города предпочитают обращаться к оптовым поставщикам либо выбирают более доступные варианты-заменители.

Помимо этого, набирает популярность покупка деликатеса в специализированных магазинах, сообщает ДП.

В супермаркетах на выбор представлены либо недорогие виды икры из замороженного сырья, которые стоят около 500 рублей за банку, либо дорогие категории стоимостью до 10–12 тысяч рублей за килограмм. Многие станут делать заказ напрямую у поставщиков или выбирать специализированные точки продаж.

Основной причиной снижения розничных цен стало увеличение объемов российского производства.

В стране выпуск красной икры вырос на 23%. Это преимущественно касается продукции из горбуши и кеты. Благодаря этому, появилась возможность расширить предложение на внутреннем рынке.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
