Красная икра залеживается: петербуржцы неожиданно отвернулись от деликатеса

Новости по теме

Кета, нерка, горбуша: чем отличается красная рыба и какую в итоге брать на Новый год

Перейти

В красной икре этих брендов точно не будет кишечной палочки: зато другие сели в лужу

Перейти

Можно ли из форели сделать красную икру для Нового года? Отзывы тех, кто рискнул купил рыбу в «Светофоре»

Перейти

Не баночка, а кусок хлеба: бутерброд с натуральной красной икрой подорожал на 13%

Перейти

Забудьте про красную икру: эти 3 вида вкуснее и в 5 раз дешевле

Перейти