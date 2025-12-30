Городовой / Город / Петербург укрылся ледяной бронёй: к чему готовиться горожанам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Килька втридорога? Чем анчоусы лучше нашей петербуржской мини-сельди Полезное
Увидеть судьбу: что сделать в новогоднюю ночь, чтобы узнать будущее Общество
Календарь браков‑2026: какие даты разбирают в первую очередь Город
Превращаем желания в реальность: ритуалы, работающие в новогоднюю ночь Общество
У тех, кто посмотрит поздравление президента раньше положенного, 2026-й будет самым проблемным в истории Полезное
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Полезное

Петербург укрылся ледяной бронёй: к чему готовиться горожанам

Опубликовано: 30 декабря 2025 04:46
Петербург укрылся ледяной бронёй: к чему готовиться горожанам
Петербург укрылся ледяной бронёй: к чему готовиться горожанам
Городовой ру

В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за неблагоприятных метеоусловий.

В Петербурге был объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом информировали в городской администрации.

По данным Росгидрометцентра, такая мера действует с 09:30 30 декабря и до 09:00 31 декабря.

Днем 30 декабря и ночью в последний день года в отдельных районах ожидаются сильные снегопады.

«Желтый» уровень свидетельствует о возможности опасных погодных явлений. Такие условия требуют от жителей города особого внимания.

Водителей просят быть предельно осторожными и, если возможно, временно не пользоваться личным транспортом из-за большой вероятности аварий. Горожанам, передвигающимся пешком, также рекомендуется соблюдать особую осторожность.

Как ранее сообщалось в городских новостях, погода 30 декабря может резко ухудшиться.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью