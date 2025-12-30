Петербург укрылся ледяной бронёй: к чему готовиться горожанам

В Петербурге был объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом информировали в городской администрации.

По данным Росгидрометцентра, такая мера действует с 09:30 30 декабря и до 09:00 31 декабря.

Днем 30 декабря и ночью в последний день года в отдельных районах ожидаются сильные снегопады.

«Желтый» уровень свидетельствует о возможности опасных погодных явлений. Такие условия требуют от жителей города особого внимания.

Водителей просят быть предельно осторожными и, если возможно, временно не пользоваться личным транспортом из-за большой вероятности аварий. Горожанам, передвигающимся пешком, также рекомендуется соблюдать особую осторожность.

Как ранее сообщалось в городских новостях, погода 30 декабря может резко ухудшиться.