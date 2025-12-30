Городовой / Полезное / Идея завтрака на 31 декабря: не упасть в голодный обморок за столом поможет одна хитрость
Идея завтрака на 31 декабря: не упасть в голодный обморок за столом поможет одна хитрость

Опубликовано: 30 декабря 2025 14:12
Фото: Городовой.ру

Если весь день терпеть, то желудок будет работать плохо.

31 декабря — не день героической голодовки в ожидании праздничного стола. Если с утра ограничиться только кофе, к вечеру вы рискуете превратиться в неразборчивого голодного зомби, который сметает все закуски еще до полуночи, а после лечит желудок. Правильный завтрак — ваша страховка от этого сценария.

Идеальный вариант — плотный, но не тяжелый белковый завтрак. Например, омлет из двух яиц с сыром и зеленью или творог с ложкой сметаны. Белок насытит надолго и даст энергию для последних приготовлений. Добавьте к этому цельнозерновой тост или порцию овсянки — сложные углеводы обеспечат стабильный уровень сахара в крови и спасут от внезапной усталости к обеду.

Обязательно выпейте большой стакан воды. После предновогодних посиделок организм часто обезвожен, а чувство жажды легко спутать с голодом.

Главное правило — никакого алкоголя за завтраком. И никаких проб «на соль» каждого нового блюда в промышленных масштабах. Ваша задача — прийти к праздничному столу в здравом уме и с здоровым аппетитом, а не с чувством тяжести и желанием поспать. Вечер будет долгим, начните его с умом.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
