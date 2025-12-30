65 рублей за поездку: в Петербурге с 1 января цена проезда в общественном транспорте удивит

Установлены новые тарифы на проезд для приезжих: 88 рублей на наземном транспорте и 95 рублей в метро.

В Санкт-Петербурге стоимость одной поездки на общественном транспорте, а также на пригородных электропоездах для жителей города будет 65 рублей. Разницу между фактическими доходами перевозчиков и установленной ценой восполнит городской бюджет.

Об этом информировали представители городского Комитета по тарифам и транспортному ведомству.

Тариф на именной билет со льготой вырастет на 5 процентов и составит 839 рублей. При этом цены на проездные для школьников и студентов остаются прежними.

Для гостей города разовая поездка в наземном транспорте обойдётся в 88 рублей, а в метро — в 95 рублей.

С первого января в пределах административных границ города вводится единый тариф на поездку в электричках — также 65 рублей.

Использование «Подорожника» и оплат через национальную платёжную систему на наземном транспорте и в метро позволит ехать по цене 65 рублей.

Около 64 миллиардов рублей предусмотрено в бюджете для компенсации перевозчикам межтарифной разницы и обеспечения действия льгот.

Необходимо отметить, что в Санкт-Петербурге действует гибкое тарифное меню, предоставляющее право на оплату стоимости проезда со скидкой по отношению к гостевому тарифу (суточные единые билеты на 1, 3 и 5 суток, единый билет, предоставляющий право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы),

— пояснили в городской администрации.

Система скидок действует и на вторую и последующие поездки в городском транспорте при использовании пересадочного тарифа: в течение одного часа после первой поездки новые пересадки обходятся дешевле.

Такой подход позволяет сохранить социальную направленность тарифной политики. О продлении или изменении скидочных программ сообщат отдельно.

