Самый «Новогодний» десерт, который заменит Шарлотку: проще не бывает — залил и забыл

Приближение Нового года неизбежно ассоциируется с ароматом мандаринов и ожиданием традиционной выпечки. Однако существует десерт, который способен затмить даже любимую «Шарлотку» — мандариновый пирог, приготовленный прямо на плите.

Этот рецепт обещает нежное, влажное тесто и максимально раскрытый цитрусовый вкус, причем все это без мороки с духовкой и длительным ожиданием.

Ингредиенты: Простота и доступность

Для создания этого новогоднего лакомства не требуются экзотические продукты. Все необходимое легко найти на любой кухне. Для основы потребуется:

Яйца — 1 штука;

Сахар — 2 столовые ложки;

Молоко — 100 миллилитров;

Растительное масло — 50 миллилитров;

Мука — 150–170 граммов;

Разрыхлитель теста — 10 граммов.

Для карамельной начинки, которая придаст пирогу тот самый незабываемый вкус и вид, понадобятся:

Сливочное масло — 20 граммов;

Сахар — 20 граммов;

Мандарины — 4 штуки.

Подготовка к магии на огне

Приготовление на газовой плите требует определенной сноровки, чтобы избежать пригорания. Рекомендуется использовать “специальный рассекатель. Этот инструмент поможет лучше распределить температуру по дну сковороды во избежание пригорания”.

Шаг 1: Нежное тесто — основа успеха

Начинается процесс с замешивания теста. В отдельной емкости необходимо слегка взбить яйца, затем добавить сахар, разрыхлитель, молоко и растительное масло. После смешивания сухих и жидких компонентов, просеивается мука.

Смешивание должно привести к получению “однородной массы густоты сметаны”.

Шаг 2 и 3: Мандариновая подушка

Следующий этап посвящен подготовке цитрусовой начинки. Мандарины аккуратно очищаются и разрезаются на две части, но дольки при этом не разделяются. При необходимости удаляются косточки.

Далее следует ключевой момент — создание карамельного слоя на сковороде. На подогретой поверхности растапливается сливочное масло, которое затем посыпается сахаром.

Как только сахар начнет карамелизоваться, на сковороду выкладываются мандарины срезом вниз.

“Жарить их не нужно”.

Сразу же после укладки фруктов, мандарины заливаются подготовленным тестом, и сковорода незамедлительно накрывается крышкой.

Шаг 4: Искусство переворота

Выпекание занимает от 30 до 40 минут. В процессе важно следить за крышкой:

“периодически вытирая с крышки конденсат”.

Это предотвратит излишнее намокание теста от пара. Когда указанное время истечет, необходимо произвести переворот.

Пирог накрывается пергаментной бумагой или плотной салфеткой, затем сковорода переворачивается.

“пиро оказывается перевернутым и допекается под крышкой еще 10 минут”.

После завершения выпекания пирог осторожно перекладывается на блюдо мандаринами вверх, салфетка снимается. Десерт готов.

Отмечается, что хотя лакомство можно украсить глазурью или орешками, “необходимости в этом нет — лакомство получается вкусным и без излишеств”. Это самый быстрый и ароматный способ создать новогоднее настроение на кухне.

