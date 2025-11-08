560 рублей за книгу — новая средняя цена в России: как мы до этого дошли?

В России средняя стоимость одной книги достигла 559,2 рубля. Таковы данные, опубликованные после совместного анализа, проведённого представителями Ассоциации книгораспространителей и журнала, посвящённого книжному рынку. За девять месяцев этого года данный показатель увеличился на 12,1% по сравнению с прошлым годом.
Одновременно с удорожанием книг фиксируется снижение количества проданных экземпляров, хотя совокупная выручка книжных магазинов выросла на 2,7%. Наиболее заметный рост денежных оборотов наблюдается у художественной литературы — здесь увеличения составили 5,8%. При этом сокращение продаж в единицах у этого направления минимально и не превышает 0,5%.
Детские книги за тот же период прибавили в объёме выручки всего 1,5%, однако в количественном выражении продажи снизились сразу на 9,6%. Президент Ассоциации книгораспространителей Светлана Зорина отметила особый характер текущей ситуации на рынке. Она напомнила, что резкое уменьшение спроса на бумажные книги было замечено после пандемии, когда начали активно развиваться продажи через интернет-площадки.
«Цены на маркетплейсах существенно отличаются от цен в книжных магазинах. Разница в период акций и распродаж может достигать 50–70%. В период акций цены на многие книги порой ниже, чем закупочные для книжных магазинов. Это прямое нарушение закона о защите конкуренции. Ценовой демпинг дискредитирует ценность книги и книжных магазинов в глазах покупателей, приводит к падению продаж в книжной офлайн-рознице», — заявила Зорина.