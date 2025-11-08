Вышла за мороженым — лишилась 700 тысяч: в Петербурге школьница попала на удочку мошенников

В северной части Санкт-Петербурга была раскрыта преступная схема: злоумышленники, используя обман, похитили 12-летнюю школьницу, чтобы получить денежные средства. События развернулись вечером шестого ноября, когда девочка отправилась покупать мороженое, имея при себе банковскую карту матери, на счету которой находилась значительная сумма денег. После того как ребёнок не вернулся домой и прекратил отвечать на звонки, родители обратились в полицию.
Мать девочки сообщила стражам порядка о пропаже дочери и одновременно подтвердила, что с её карты исчезли 700 тысяч рублей. Практически сразу оперативные подразделения начали поиски. Вскоре отец ребёнка получил сообщения с требованиями перевести ещё 300 тысяч рублей, а также видео, где школьница находилась в машине.
Через десять минут после начала переговоров девочка самостоятельно связалась с отцом и сказала, что находится возле Московского проспекта. Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу и передали её обратно семье. Оказавшись в безопасности, школьница объяснила следователям детали произошедшего.
По её словам, неизвестные лица сначала позвонили ей и убедили снять крупную сумму со счета родителей. Мошенники заказали ей такси, затем отвезли на встречу с курьером для передачи денежных средств. После этого ребёнка оставили возле Московского проспекта.
В настоящее время открыто уголовное производство по статье 159 УК РФ, часть третья, предусматривающей ответственность за мошенничество. Полиция продолжает устанавливать участников преступления и их роль в похищении.