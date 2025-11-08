Покупать тыквенный латте в кофейне больше не нужно: рецепт напиток по рецепту шефа

Тыквенный латте кажется сложным напитком, но, по словам шеф-повара Ивана Кудряшова, основа рецепта проста — всё держится на хорошо приготовленной тыкве.
В беседе с «Городовым» шеф отметил, что лучший вариант для напитка — сорт баттернат. Такая тыква плотная, сладкая и ароматная.
Готовить её шеф советует в духовке: разрезать пополам, смазать маслом, накрыть сверху фольгой (не плотно, чтобы не образовывалась жесткая корка) и запекать примерно 40 минут при 180 °С. По желанию можно слегка присыпать сахаром, чтобы получить карамельный привкус.
Готовую мякоть отделяют от кожуры и пробивают блендером до состояния пюре. Дальше всё зависит от желаемой текстуры: пюре можно смешать с обычным молоком, растительным молоком (овсяным, соевым, рисовым) или даже 11-процентными сливками — точные пропорции подбираются по консистенции.
Получившуюся смесь нужно хорошо взбить и соединить с кофе. По желанию можно добавить сироп или специи. Кудряшов отмечает, что тыква особенно хорошо сочетается с корицей и кардамоном.
По сути, это весь рецепт: правильно подготовленная тыква, горячее молоко, немного взбивания — и домашний тыквенный латте готов.