Карибская мечта о лёгких деньгах разбилась о Неву: в Петербурге взяли под стражу кубинского кладмена

Опубликовано: 8 ноября 2025 17:03
Городовой ру

Гражданин Кубы, задержанный по подозрению в продаже наркотических средств, помещён в следственный изолятор в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге вынесено решение об избрании меры пресечения гражданину Кубы, приехавшему в город для работы, связанной с незаконным оборотом наркотических средств. Суд постановил заключить мужчину под стражу вплоть до января 2026 года. Обвинение предъявлено по статье, предусматривающей ответственность за сбыт наркотиков в крупном размере.

Следственные органы считают, что 6 ноября мужчина получил от неизвестного лица запрещённое вещество массой 4,33 грамма. Позже он рассортировал наркотик по небольшим пакетам и разложил их по разным укрытиям на территории города. Полицейские нашли четыре подобных места и изъяли свёртки.

В тот же день предполагаемый нарушитель был задержан. В ходе судебного заседания он рассказал, что родом с Кубы, где работал разнорабочим за зарплату в 17 тысяч рублей. По его словам, именно обещания высоких доходов привели его в Россию.

Мужчина отметил, что предложение трудоустройства поступило от знакомого в его стране, однако детали будущей деятельности ему не сообщили заранее. В Санкт-Петербург он прибыл 24 октября, где при встрече ему объяснили суть работы — забирать свёртки с наркотиками и переносить их в новые тайники. Он также признался, что был осведомлён о запрете подобных веществ на территории России, а также о том, что их оборот наказуем по закону.

Суд определил срок содержания в следственном изоляторе до 5 января 2026 года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
