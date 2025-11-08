Там в Петербурге, где пил кофе Цой: дом, фасад которого похож на сон

На Стремянной улице, среди привычных доходных домов, стоит здание, которое будто придумал человек с фантазией сказочника. Птицы и рыбы на фасаде, грибы и солнца в камне, шестиугольные окна и наклонённые эркеры — всё здесь кажется живым.
Это дом архитектора Алекея Бубыря и один из самых причудливых памятников северного модерна в Петербурге.
Дом, который строил архитектор для себя
Построенный в 1906–1907 годах по проекту Бубыря и Васильева, дом стал не просто доходным зданием — это была архитектурная лаборатория, где Бубырь испытывал приёмы модерна.
Он поселился здесь сам, на верхнем этаже, в квартире с десятью комнатами. Фасад задумывался как каменный орнамент природы: совы, рыбы, деревья, небесные тела. Ни один элемент не повторяется — всё создано вручную.
Эльф под грибами и звёздами
В 1960-х под этим фасадом открылось кафе "Эльф" — маленькое, полутайное место, куда тянулись поэты, художники и музыканты.
В 1980-е сюда заходили Цой, Гребенщиков, Гаркуша, Башлачёв. Говорили, что атмосфера была как у Бубыря на фасаде — немного сумасшедшая и живая.
Здесь курили, спорили, читали стихи и писали песни, которые потом звучали на всю страну.
Каменный модерн, который живёт
Сегодня дом Бубыря считается жемчужиной северного модерна. Он пережил десятки жильцов, смену эпох, забвение и возрождение. Но если поднять глаза — можно увидеть те же каменные грибы и сов, что сто лет назад.