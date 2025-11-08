Городовой / Общество / «Обычных горожан не пускают»: в петербургском метро все-таки есть туалеты
«Обычных горожан не пускают»: в петербургском метро все-таки есть туалеты

Опубликовано: 8 ноября 2025 16:00
метро и туалет
Фото: Городовой.ру

Попасть туда можно только с особой корочкой.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI–VII созывов, председатель комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилёв рассказал «Городовому» о перспективах появления общественных туалетов в подземке.

По его словам, вопрос обсуждается давно, но до сих пор остается сложным. Ранее метрополитен указывал, что установка туалетов в нижних вестибюлях технически затруднена и требует значительных затрат.

Дополнительная проблема — санитарно-эпидемиологические нормы, которые устанавливают минимальную дистанцию между туалетами и зонами массового пребывания пассажиров.

Но при всех запретах и ссылках на нормы, уборные в метро Петербурга есть, просто пускают в него только избранных.

«При этом в метрополитене, конечно, есть служебные туалеты, куда обычных горожан не пускают. Рассчитываю, что подходящее решение для новых станций может быть найдено», — сообщил депутат.

Игорь Мустафин Федор Никонов
