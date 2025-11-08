Городовой / Город / Колесов о «белых мухах»: когда Петербург увидит первый снег — и почему это ещё не зима
Колесов о «белых мухах»: когда Петербург увидит первый снег — и почему это ещё не зима

Опубликовано: 8 ноября 2025 17:27
Синоптик Александр Колесов сообщил, что первый снег в Санкт-Петербурге ожидается в середине ноября.

В Санкт-Петербурге ожидают первое появление снега после приближающегося похолодания. По предварительным оценкам, осадки в виде снега могут начаться в середине ноября. Об этом рассказал главный городской синоптик Александр Колесов.

По его словам, пока сложно точно назвать дату первых снегопадов, однако не исключено, что снег может выпасть и раньше — уже на будущей неделе. Впрочем, наиболее вероятными считаются числа середины месяца. При этом Колесов подчеркнул, что всё будет зависеть от погодных условий ближайших дней.

Существенное снижение температуры прогнозируется с началом следующей недели, начиная с 10 ноября. В выходные дни, 8 и 9 ноября, температура останется в пределах +7…9 градусов. Уже в понедельник ночью ожидается до −1 градуса, а в дневные часы воздух прогреется до +2…4.

Ранее Александр Колесов предупреждал, что 10 ноября возможен гололёд, и призывал водителей не затягивать со сменой шин на зимние до этой даты.

Юлия Аликова
