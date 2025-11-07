«Создают место для размножения бактерий»: сколько досок должно быть на кухне и как часто их менять

Как ухаживать за досками, чтобы не было сюрпризов в супе.

На кухне, где рождаются кулинарные шедевры, важно не только мастерство повара, но и внимание к деталям. Одна из таких деталей, часто недооцениваемая, — разделочные доски.

Сколько их должно быть? Можно ли резать сырое мясо и свежие овощи на одной поверхности?

Генеральный директор клининговой компании «Настенька», эксперт по уборке Анастасия Савчук, проливает свет на правила гигиены, которые помогут сохранить не только вкус блюд, но и здоровье.

Мясо и овощи на одной доске? Секреты чистоты, которые спасут от бактерий

«На кухне рекомендуется иметь минимум три разделочные доски», — настаивает эксперт в беседе с «Городовой».

Это не просто прихоть, а необходимое условие для предотвращения перекрестного заражения.

«Одна для мяса и рыбы, вторая для фруктов и овощей, третья для хлеба и выпечки».

Для сырого мяса и рыбы идеальным выбором станет пластик:

«Они легко дезинфицируются, моются, их можно обрабатывать кипятком, мыть в посудомоечной машинке для обеззараживания и соответственно уничтожения бактерий вредоносных».

Пластик, дерево, бамбук: какой материал спасет ваши ножи и здоровье?

Для овощей, фруктов, хлеба и выпечки можно использовать разные доски, но они могут быть как деревянные, так и бамбуковые.

«Деревянная доска рекомендуется, потому что она не тупит ножи, приятно тактильно и удобно всё на них резать».

Выбор материала — это не только вопрос практичности, но и заботы об инструментах и тактильных ощущениях при работе.

Кипяток, уксус и микрофибра: Тайное оружие против бактерий на разделочных досках

Правильный уход — залог долговечности и безопасности разделочных досок.

«Доски обязательно нужно мыть после использования», — подчеркивает Анастасия Савчук.

Пластиковые доски, как уже упоминалось, можно мыть горячей водой, в посудомоечной машине или антибактериальными средствами.

Деревянные же «желательно мыть просто теплой водой и средством для мытья посуды».

Важно не только мыть, но и правильно сушить.

«Сушить доски вертикально, чтобы не скапливалась влага и смотреть, чтобы в том месте, где они стоят, тоже было проветривание, чтобы бактерии не размножались».

Для дополнительного обеззараживания, «как минимум раз в неделю все доски нужно обрабатывать». Деревянные можно натирать лимонным соком или уксусом, а пластиковые — обрабатывать кипятком.

«Глубокие щели — рассадник бактерий»: Когда пора прощаться с любимой доской?

Даже при самом тщательном уходе, доски со временем изнашиваются.

«Вовремя, конечно же, нужно менять доски», — советует эксперт.

«Если есть уже глубокие порезы на досках, то это показание к замене доски, потому что вот эти глубокие щели опять-таки создают место для размножения бактерий».

Игнорирование этого правила может привести к тому, что даже идеально вымытая доска станет источником загрязнения. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить чистоту на кухне и избежать неприятных последствий для здоровья.