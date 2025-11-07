«Создают место для размножения бактерий»: сколько досок должно быть на кухне и как часто их менять

На кухне, где рождаются кулинарные шедевры, важно не только мастерство повара, но и внимание к деталям. Одна из таких деталей, часто недооцениваемая, — разделочные доски.
Сколько их должно быть? Можно ли резать сырое мясо и свежие овощи на одной поверхности?
Генеральный директор клининговой компании «Настенька», эксперт по уборке Анастасия Савчук, проливает свет на правила гигиены, которые помогут сохранить не только вкус блюд, но и здоровье.
Мясо и овощи на одной доске? Секреты чистоты, которые спасут от бактерий
«На кухне рекомендуется иметь минимум три разделочные доски», — настаивает эксперт в беседе с «Городовой».
Это не просто прихоть, а необходимое условие для предотвращения перекрестного заражения.
«Одна для мяса и рыбы, вторая для фруктов и овощей, третья для хлеба и выпечки».
Для сырого мяса и рыбы идеальным выбором станет пластик:
«Они легко дезинфицируются, моются, их можно обрабатывать кипятком, мыть в посудомоечной машинке для обеззараживания и соответственно уничтожения бактерий вредоносных».
Пластик, дерево, бамбук: какой материал спасет ваши ножи и здоровье?
Для овощей, фруктов, хлеба и выпечки можно использовать разные доски, но они могут быть как деревянные, так и бамбуковые.
«Деревянная доска рекомендуется, потому что она не тупит ножи, приятно тактильно и удобно всё на них резать».
Выбор материала — это не только вопрос практичности, но и заботы об инструментах и тактильных ощущениях при работе.
Кипяток, уксус и микрофибра: Тайное оружие против бактерий на разделочных досках
Правильный уход — залог долговечности и безопасности разделочных досок.
«Доски обязательно нужно мыть после использования», — подчеркивает Анастасия Савчук.
Пластиковые доски, как уже упоминалось, можно мыть горячей водой, в посудомоечной машине или антибактериальными средствами.
Деревянные же «желательно мыть просто теплой водой и средством для мытья посуды».
Важно не только мыть, но и правильно сушить.
«Сушить доски вертикально, чтобы не скапливалась влага и смотреть, чтобы в том месте, где они стоят, тоже было проветривание, чтобы бактерии не размножались».
Для дополнительного обеззараживания, «как минимум раз в неделю все доски нужно обрабатывать». Деревянные можно натирать лимонным соком или уксусом, а пластиковые — обрабатывать кипятком.
«Глубокие щели — рассадник бактерий»: Когда пора прощаться с любимой доской?
Даже при самом тщательном уходе, доски со временем изнашиваются.
«Вовремя, конечно же, нужно менять доски», — советует эксперт.
«Если есть уже глубокие порезы на досках, то это показание к замене доски, потому что вот эти глубокие щели опять-таки создают место для размножения бактерий».
Игнорирование этого правила может привести к тому, что даже идеально вымытая доска станет источником загрязнения. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить чистоту на кухне и избежать неприятных последствий для здоровья.