Городовой / Город / Поезд времени: как «Лахта» прокатил по рельсам воспоминаний более 50 тысяч пассажиров
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Килька втридорога? Чем анчоусы лучше нашей петербуржской мини-сельди Полезное
Увидеть судьбу: что сделать в новогоднюю ночь, чтобы узнать будущее Общество
Календарь браков‑2026: какие даты разбирают в первую очередь Город
Превращаем желания в реальность: ритуалы, работающие в новогоднюю ночь Общество
У тех, кто посмотрит поздравление президента раньше положенного, 2026-й будет самым проблемным в истории Полезное
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Полезное

Поезд времени: как «Лахта» прокатил по рельсам воспоминаний более 50 тысяч пассажиров

Опубликовано: 30 декабря 2025 03:30
Поезд времени: как «Лахта» прокатил по рельсам воспоминаний более 50 тысяч пассажиров
Поезд времени: как «Лахта» прокатил по рельсам воспоминаний более 50 тысяч пассажиров
Городовой ру

Всего выполнен 51 специальный рейс.

За 2025 год ретропоезд «Лахта» обслужил 51 маршрут и перевёз 51 тысячу человек. Об этом сообщили представители Октябрьской железной дороги. За год поезд стал популярным транспортом среди жителей и гостей региона.

Наибольший наплыв пассажиров был зафиксирован в дни городских праздников и фестивалей.

Особенно востребован ретропоезд был 24 августа, когда во время Ораниенбаумского морского фестиваля на борту оказалось 1498 человек.

В День Военно-Морского Флота в Выборге, который прошёл 27 июля, количество пассажиров достигло 1205.

Праздничные события продолжают привлекать внимание к ретропоезду: 17 мая на Фестивале «Корюшка идет» услугами маршрута воспользовались 1100 человек.

Таким образом, поезд продолжают активно использовать для поездок на крупные мероприятия. В отчёте железнодорожников отмечается устойчивый интерес к историческим направлениям.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью