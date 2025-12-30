Поезд времени: как «Лахта» прокатил по рельсам воспоминаний более 50 тысяч пассажиров

За 2025 год ретропоезд «Лахта» обслужил 51 маршрут и перевёз 51 тысячу человек. Об этом сообщили представители Октябрьской железной дороги. За год поезд стал популярным транспортом среди жителей и гостей региона.
Наибольший наплыв пассажиров был зафиксирован в дни городских праздников и фестивалей.
Особенно востребован ретропоезд был 24 августа, когда во время Ораниенбаумского морского фестиваля на борту оказалось 1498 человек.
В День Военно-Морского Флота в Выборге, который прошёл 27 июля, количество пассажиров достигло 1205.
Праздничные события продолжают привлекать внимание к ретропоезду: 17 мая на Фестивале «Корюшка идет» услугами маршрута воспользовались 1100 человек.
Таким образом, поезд продолжают активно использовать для поездок на крупные мероприятия. В отчёте железнодорожников отмечается устойчивый интерес к историческим направлениям.
