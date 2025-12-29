Городовой / Город / В эту новогоднюю ночь Петербург ждет подарок с небес: северное сияние или фейерверк природы
Опубликовано: 29 декабря 2025 06:42
Global Look Press / George Zakharchuk / Russian Look

На Солнце зарегистрирована серия сильных вспышек, которые могут озарить Землю в преддверии Нового года.

В новогоднюю ночь жители Санкт-Петербурга и ряда северо-западных территорий могут увидеть северное сияние. Об этом рассказали специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

По их словам, шансы на уникальное атмосферное явление в праздничную ночь неожиданно возросли.

Солнечная активность в последние дни оказалась выше обычного, однако основные вспышки происходили вне прямого влияния на Землю.

Исключением стала область 4317, расположенная в северном полушарии нашей звезды. Сегодня именно там была зафиксирована цепь вспышек, среди которых две оказались особенно мощными — M4.2 и M2.2.

Прогноз указывает, что выброшенное в результате этих явлений облако плазмы достигнет окрестностей Земли примерно через три дня.

В ночь с 31 декабря на 1 января ожидается, что эта плазма коснётся нашей планеты. Особенно вероятно появление северного сияния над Санкт-Петербургом, Мурманской и Архангельской областями, а также в Карелии и Ленинградской области.

Для центральных районов России вероятность возникновения сияния считается низкой, поскольку сила события сравнительно невелика, а направление выброса проходит не строго по линии Земли.

Тем не менее многие надеются, что праздничная ночь принесёт неожиданный подарок и в других регионах.

