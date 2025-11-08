Городовой / Город / Экомаршрут Монрепо закрывают досрочно — виновата не стихия, а вандалы
Экомаршрут Монрепо закрывают досрочно — виновата не стихия, а вандалы

Опубликовано: 8 ноября 2025 16:06
Со следующей недели посетителям музея-заповедника в Выборге откроется лишь его историческая часть.

Администрация музея-заповедника «Парк Монрепо» в Выборге объявила о досрочном завершении работы экологического маршрута. Закрытие запланировано на 10 ноября, что связано с нарушением порядка на территории. Инцидент произошёл недавно: неизвестные повредили перила на деревянных мостиках.

Руководство парка подчеркнуло, что вынуждено принять подобную меру из-за недопустимого поведения некоторых гостей. В администрации отмечают, что произошедшее можно охарактеризовать как вандализм. Помимо этого, такие поступки свидетельствуют о неуважении к другим посетителям и труду сотрудников учреждения.

«К сожалению, мы вынуждены закрыть маршрут раньше намеченного срока – посетители не всегда ведут себя соответственно месту, в котором находятся. Нам жаль сообщать о происшествии, которое смело можно назвать вандализмом. Кроме того, неуважением к другим посетителям и труду сотрудников музея-заповедника», – говорится в сообщении администрации парка.

Сотрудники музея-заповедника просят граждан сообщать о случаях повреждения имущества и нарушениях порядка. Для связи с администрацией предоставлены следующие номера телефонов: +7 (813 78) 3-07-45 и +7 (921) 583-43-83. Призывается уделять внимание сохранности объектов для всех гостей парка.

Юлия Аликова
