В Петербурге арестован предприниматель: в строительстве он возводил не дома, а схемы — дело о крупном мошенничестве

В Октябрьском районном суде принято решение о заключении под стражу Александра Куклина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Срок ареста определён до 5 января. Основной инфоповод — обвинение связано с хищением значительной суммы средств под предлогом строительства частных домов.
Следствие считает, что Куклин, действовавший как индивидуальный предприниматель, а также ранее задержанный в марте руководитель организации «Фрейм Хаус» Роман Джуманиязов и другие участники заключали договоры на строительство домов. При этом, по словам представителей правопорядка, они не располагали необходимыми ресурсами для выполнения обязательств, осознанно не собирались выполнять указанные договоры и похитили полученные от заказчиков деньги. Общий ущерб превышает 1 миллион рублей.
Задержание Куклина произошло 6 ноября, а уже на следующий день ему было официально предъявлено обвинение. Во время заседания он отрицал свою вину и просил изменить меру пресечения на домашний арест.
Ранее в Санкт-Петербурге был арестован другой подрядчик, обвиняемый в обмане более трех десятков человек по схожей схеме. Новое дело приобретает резонанс на фоне подобных случаев в строительной сфере.